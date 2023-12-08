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小北拱福宮獨特的藥供普度植福

▲小北拱福宮昨天展開布置的藥供壇城，共有上百種藥草共五百斤（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,08）
▲小北拱福宮昨天展開布置的藥供壇城，共有上百種藥草共五百斤（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,08）

記者劉悅儷/台南報導

小北拱福宮12月9日舉辦普度植福法會，今天展開藥供布置，現場展示 48呎乘24呎的超大型「藥師壇城」，現場陳列上百種、500斤的各式草藥，再依中醫師的處方，特別調配12帖藥，最特別的還有登革熱和新冠肺炎的藥帖。主要目的在讓往生的無形眾生可以獲得「治療」，從此不再受病痛糾纏，在極樂世界享有健康快樂的生活。

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這場獨特的大型藥供法會，由中華慈悲僧伽會嘉義慈悲協會負責辦理，拱福宮建醮召集人歐嘉雯表示，主因母親今年過世，為讓母親和和她一樣的無形界眾生離苦得樂而辦，一般市區看到的藥供法會規模較小，拱福宮這場超大型藥供還分成兩區，右邊供奉地藏王菩薩和觀世音菩薩，一個管生、一個管死，目的在消災延壽，最特別的還有佛教的孩子普和寵物普。


另一區供奉釋迦牟尼佛，前台是48呎的超大藥師佛藥師壇城，陳列的中藥草包括麥門冬、甘草、陳皮、黨篸、白朮、枇杷葉、玫瑰花、菊花、紅棗、薰衣草、紅花、杜仲、百果和蓮子等，分門別類，排列整齊，好像走進藥材超市。這場藥供法會的經費超過50萬元，可惜明天普度結束後全部要火化回向給無形的眾生使用。


現場還擺出12帖用來治療心血管、糖尿病、癌症、眼科黃斑部疾病、神疾病、失智退化、筋骨痠痛、失眠、憂鬱症和女性婦科、男性泌尿科等疾病的藥帖，昨天還臨時加上去年死很多人的新冠肺炎和今年沸沸揚揚的登革熱藥帖。


負責法會的中華慈悲僧伽會法師釋湛嚴表示，藥師佛旗下有 12藥叉大將，每位藥叉大將還有7個小藥叉和7000名「護士」，所以這場藥供法會，藥師佛如同成大醫院的12科醫師全部出動，還有8萬4千名護士幫忙煎藥，嘉惠很多為病所苦的無形眾生。

▲現場12帖藥材中，還有新冠肺炎用藥（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,08）
▲現場12帖藥材中，還有新冠肺炎用藥（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,08）
釋湛嚴法師指出，藥供法會最早出現在佛教，道教的藥供也來自佛教。人因疾病而往生，但在世時並沒有得到治癒才離開，藉著藥供，讓往生的人澈底解決病痛，不再受到病魔的糾纏。

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