陳樹菊阿嬤來了！侯友宜台東萬人造勢　2神秘嘉賓上台掀高潮

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侯友宜表示，看到大家高舉青天白日滿地紅的國旗，十分感動，中華民國就是一個主權獨立的國家，「我們以中華民國為傲！」2024這一戰，是中華民國存亡之戰，也是台獨跟反台獨、守護中華民國之戰，絕對不能讓引戰的民進黨政府繼續執政，讓人民活在兵兇戰危中，「我們要客機不要戰機，要商機不要危機，更要創造和平好時機」。
侯友宜也提到，民進黨執政這些年，貪汙腐敗、治國無能，疫情嚴峻時，造成人民缺疫苗、缺口罩、缺快篩，甚至還爆發小吃店買快篩、疫苗炒股案、進口雞蛋發國難財等爭議，而民進黨說要「非核家園」，不但政策跳票，還害人民用肺發電，犧牲人民健康，綠能發財更變成綠營發財，「這樣的政府，一定要讓它下台」。
侯友宜表示，民進黨擁有絕對權力，卻是絕對腐敗，2023年的代表字「缺」，就是人民心聲，不僅缺水、缺電、缺蛋、缺土地、缺人才、缺藥，人民還缺民進黨一個道歉！對於台東面臨補助不足、城鄉差距的狀況，侯友宜當選總統，一定會實現大家的期待，推動花東快速公路、東部快鐵，並拓展農產品通路，讓人民可以安居樂業，在台灣這片土地安心立足。
今晚造勢晚會，台東縣長饒慶鈴、台東縣議長吳秀華，台東縣前縣長吳俊立、黃健庭，立法委員參選人黃建賓、黃仁、盧縣一皆到場，展現藍軍大團結。饒慶鈴表示，「明年1月13日要換人做總統！」過去八年大家辛苦了，為了自己的幸福、為了台灣的和平，要用手中這一票，支持侯友宜、支持國民黨，讓台灣更好。
吳秀華也表示，民進黨執政下，只有貪汙、舞弊、專制，看不到他們有讓老百姓過好日子的能力，為了讓下一代不上戰場，不用再為了口罩、雞蛋去排隊，要共同支持有勇氣、善良、正直、有能力的侯友宜，下架民進黨！
活動現場也來了陳樹菊阿嬤及胡林素貞阿嬤2位神秘嘉賓，為侯友宜加油打氣。胡林素貞阿嬤有次騎車不慎自摔時、剛好遇到侯友宜來台東的車隊，當時侯友宜馬上下車關心與協助，讓阿嬤與家屬感念至今，兩人今天也在造勢晚會中，特別致贈包子和粽子給侯友宜，力挺侯友宜參選總統。
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