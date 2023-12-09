短今曾勇敢面對瘡疤控遭許傑輝性騷 「胸部像豆腐」竟被要求試摸
中信兄弟啦啦隊「PS女孩」人氣成員短今，個性討喜擁有眾多擁護者。她過去曾在捷運被偷拍裙底，未料昨（8）日在高鐵站，她被一名男子當椅背緊貼，感到不太舒服，疑似被性騷。其實今年6月演藝圈＃MeToo大爆發，短今也是受害者之一，勇敢面對瘡疤，揭露被許傑輝性騷的過往，不只行為上的不舒服，最難堪的還有言語騷擾，被對方品頭論足「胸部很像豆腐」。
記者蔡依庭／綜合報導
短今曾上過許傑輝的表演課，然後對方特別對她說「女主角還沒定案」，要給她一個機會，要短今到小房間換馬甲給他看，還言語騷擾「胸部很像豆腐」，要求摸摸看，但當時短今才剛出社會，涉世未深也搞不清楚該如何應對，只敢配合對方。
當短今勇敢講出不好回憶時，有網友酸是「蹭熱度」，然後她的好友就跳出來表示，10年前就聽過短今說被拉進小房間的事，很抱歉當時沒有保護好對方。後來許傑輝因為不只被一位指控＃MeToo，宣布退出演藝圈。短今則說，這不是她決定說出來的本意，「會說出來，只是想要警惕女性好好保護自己。」
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