侯友宜拋青年購屋免頭期款　賴清德：所提政策恐衝擊青年未來

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賴清德上午出席苗栗縣立委參選人康世明競選總部成立造勢大會，並於會前接受媒體聯訪。對於侯友宜拋出的青年政策，賴清德說，居住政策必須要整體考量，侯友宜所提出來的這個居住政策，顯然專家學者持有不同意見。
賴清德提到，侯友宜之前所提，不管是要進行服務貿易協定、歡迎大量中生來台就業，對年輕人來說都沒有好處，恐怕對年輕人未來的生涯會造成更大的衝擊，「我想這一點是非常確定的」。
針對北一女老師區桂芝批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」，因而是無恥課綱。賴清德回應，中間應該存有相當不同意見，課綱基本上是一個原則性的指引，教科書在編寫時，能決定要選用什麼樣的內容，且就他所知道，書商在編寫教科書時，也會採取第一線工作老師的意見。
賴清德提到，若深度了解，書商應會更進一步參採第一線教學老師的寶貴意見，不盡然就馬上跟課綱畫上，這部分應該值得再去了解。
另外，總統辯論預計在30日登場，賴清德說，很高興三個陣營都有共識進行辯論，他會善用這次機會，將國政藍圖詳盡跟國人報告，爭取國人支持；至於是否用手板，他尊重主辦單位的意見，過去他比較沒用手板，目前都在進行準備中。
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