徐小可是台藝大戲劇系！《生命捕手》不忍了 潑婦罵街槓上王識賢
徐小可時隔3年再度回歸演員身分，現身客串東森醫療生活劇《生命捕手》。劇中，她是心急如焚的媽媽，兒子送急診卻碰上救護車遭遇對撞事故，擔心兒子因此延誤就醫，她率眾飆罵王識賢，自嘲根本是「潑婦罵街」。台藝大戲劇系畢業的徐小可，婚後為了專心照顧3個小孩很少接戲，這次得以抽空客串過過戲癮，直呼：「戲癮超癢的！」
記者蔡依庭／綜合報導
劇中，她在馬路上及醫院裡失控地大吵大鬧，笑稱絕對不是本色演出，「這個媽媽跟我平常對待小孩的個性不太像，我基本上不太會在外面大聲罵小孩，所以演出的時候要放開非常多。」徐小可很期待播出，希望讓觀眾看到她除了綜藝節目外的另一面，「請大家不要忘記我是可以演戲。」
她坦言從以前就最怕演哭戲，「拿到完整劇本後才看到有哭戲，演出前非常緊張，感謝導演現場的調度以及劇組的拍攝安排，讓我的情緒可以一氣呵成。」預告中可以看見，她因為擔心兒子病況在車禍現場急得跳腳，想起多年前遇過類似的經歷，「當時媽媽罹患癌症，癌細胞轉移至骨頭導致斷掉非常痛，我們叫了救護車送媽媽趕往醫院，沒想到中途遇上交通管制時間，內心十分煎熬，透過這次的表演重新把當年的情緒帶入角色裡。」
難得能和王識賢有對手戲，她難掩興奮表示：「第一次跟識賢哥合作很緊張，第一眼看到他，覺得他怎麼保養得這麼好。有一場跑到樂樂診所找他理論的戲，要展現角色如潑婦罵街般咄咄逼人的罵功，好險身旁有一些飾演三姑六婆的演員群助陣，才讓我沒那麼緊張。」《生命捕手》每周日晚間8點於東森戲劇台、公視+首播。
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