蜘蛛盜犯9案 台南警科技辦案追緝送辦

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由於鹽行所專案小組調查本次案件發現與10月中旬偵破住宅竊盜案中手法與慣犯駱姓竊嫌（44歲）手法相似，惟犯嫌除在犯罪行跡上故設斷點，且針對犯案時身形穿著強化偽裝，更顯辨識困難，然雖竊嫌行跡狡猾，但凡走過必留痕跡，做案時所遺留的生物跡證仍難逃鑑識科技比對確認，經專案人員調閱相關資料比對鎖定跟監犯嫌發現落腳處，遂於8日持搜索拘票至永康區南台街出租套房附近當場緝獲駱姓犯嫌，並起出犯案衣鞋，初步擴大清查發現除本次涉及4處竊案外，連同之前所犯案件至少已累計9案，全案除依加重竊盜罪移送法辦，亦將建請預防性聲押以擴大清查。
而偵辦過程中發現竊嫌犯案時，除了犯案時間選擇凌晨4時至6時民眾熟睡之際入侵犯案，更多次四處替換租屋落腳，設置斷點增加警方追查難度。惟在專案小組鍥而不捨過濾大量影像畫面，鎖定犯下住宅竊案駱姓慣犯涉有重嫌。
永康分局分局長甘炎民表示竊嫌侵入住宅行竊對民眾危害甚鉅，甚至可能會引發更嚴重暴力犯罪類型以及造成被害人恐懼心理陰影，特別呼籲民眾平時注意居家安全，出門時應留意將大門緊閉，妥善保管財物，切莫給歹徒有可趁之機，若民眾有居家安全及防竊資訊等需求，可向本分局申請治安風水師到府專業協助評估，共同維護居住安全。