台南警掃蕩道路噪音淨化地區安寧查緝改裝車52件

我是廣告 請繼續往下閱讀
永康分局8日19-23時辦理「環警監」聯合稽查專案，由交通組長葉敏旭，率甫於112年10月12日新任大灣所長林璟翔、鹽行所長賴信宏及永信所長黃貞融等三位所長共同執行，永康分局交通組長葉敏旭說，這次聯合稽查專案攔查60餘部汽機車，取締車輛改裝LED強光燈37件、違規改裝燈色10件、無照駕駛1件、現場噪音檢測車輛7部，超過標準4部，合計聯合稽查共取締52件。
永康分局指出，本次勤務由交通組長葉敏旭親自帶班，藉由攔查汽、機車時機，指導車輛違規樣態及執勤方法，以母雞帶小雞理念，能讓所長盡早熟悉取締技巧，強化派出所員警取締量能，遏止改裝車輛不法風氣。分局本年度計已執行27場次防制改裝車專案勤務，統計年度執法能量，針對車輛設備規格不符(第16條)248件、改裝LED強光燈(第18條)222件及危險駕車(第43條)208件等違規，合計取締678件，執法成果有目共睹。
永康分局長甘炎民表示，私自改裝汽機車衍生噪音，儼然已成為道路公害，本次勤務倚賴交通組長專業交通知識，傳授派出所所長執法技巧，再由所長將其所學教導同仁，藉由分層管理，使同仁面對改裝車輛能無所畏懼，強勢執法，讓改裝車輛無所遁形，永康警分局將賡續執行「環警監」聯合稽查攔檢勤務，還給市民安靜的生活空間。