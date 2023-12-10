類股輪動+作夢行情啟動！分析師建議：不追漲多股、尋低位階個股

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永豐投顧指出，以技術指標來看，雖然台股已在高檔，但日KD下彎，指數強勢做橫盤整理，週KD及月KD則是向上，看來格局仍是偏多。
在類股表現方面，資金輪動至重電及運輸類股，士電周漲23.44％、亞力周漲29.97％、華城周漲28.77％、中興電周漲4.56％，其中亞力及華城股價再創新高價；在航運類股部分，主要由散裝貨運所帶動，新興周漲22.85％、中航周漲11.03％，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明則是分別上漲3.49％、5.04％及1.62％。在電子股部分則是個股表現，族群性不統一，其中創意周漲16.26％，世芯-KY周漲8.28％、群光周漲8.98％、牧德周漲8.23％。
上週集中市場外資賣超54.43億元，投信買超54.25億，自營商含避險賣超196.28億元，三大法人合計賣超196.46億元。融資增加14.61億元，融資餘額2,381.14億；融券增加10,193張，融券餘額315,307張。
永豐投顧分析最新一週投資策略指出，資金蠢蠢欲動，偏多操作，11月國際股市出現扭轉格局，主因認為Fed升息週期已經結束，故資金大舉出籠。11月外資淨匯入約3500億元台幣，以11月至12/7日止，外資於上市櫃買超金額僅約2400億元，顯示資金尚未完全投入，尚有餘裕。另，在本土資金方面，勞動基金2024年初規劃委外代操600億元，故資金活水充沛。
月營收公布差強人意，股價不見修正：近一週上市、櫃公司相繼公布11月營收，普遍看來營收並無大幅度起色，營收大部分仍呈現月減年減現象，但在公布營收後，股價不跌，反而有利空出盡味道，顯示投資人已將目光放在2024年的復甦期許而忽略短期營運逆風，這正是作夢行情的開始。
永豐投顧表示，雖然市場預期12/12日FOMC將維持利率不動，符合升息週期告一段落的市場預期，但此次FOMC會議將公布利率點陣圖及經濟預測，在點陣圖的部分可能顯示高利率將維持一段較長時間，此部分將不符合市場目前看待2024年3月或5月就開始降息的極樂觀看法，留意屆時澆熄市場樂觀氣氛，引發短期震盪。
永豐投顧建議，類股輪動快速，部分IP及重電、散裝貨運個股，漲勢極為迅速，建議不追漲多股，目前個股技術型態已出現分歧走勢，可留意主流趨勢類股中股價仍在整理、日KD在低檔的個股，守株待兔，風險較低，且因作夢行情已逐漸啟動，只要是符合主流的成長股，股價並定有所回報。
綜合以上，月營收公布利空不跌，資金及作夢行情已有啟動跡象，建議多單持有者持股續抱，若空手者可尋找領先修正且技術指標在低檔的個股。留意FOMC會議點陣圖澆熄市場預期明年3月、5月即開始降息的樂觀夢想，預估新一週指數區間17200至17600點。