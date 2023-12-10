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經濟差、保費又高！中國醫保人數「驟降2500萬」　社保體系恐崩潰

▲中國醫保保費連年上漲，有不少民眾在疫情過後陸續棄繳保費。圖為湖北、遼寧等城市居民抗議醫保改革。（圖／翻攝自微博）
▲中國醫保保費連年上漲，有不少民眾在疫情過後陸續棄繳保費。圖為湖北、遼寧等城市居民抗議醫保改革。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國媒體指出，去年因為「保費太貴」有大批農村居民決定退出中國醫保，官方統計數據也顯示，過去20年來醫保費用飆漲了37倍。《金融時報》報導指出，隨著中國經濟衰退與保費節節上漲，民眾多半因缺錢只能退保，而政府也在沒有收入的情況下難以填補經濟漏洞，社會保險體系即將崩潰。

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中媒《財經》雜誌與英媒《金融時報》指出，中國醫保近年來出現嚴峻的「退保潮」，儘管基本醫保參保人口高達13.45億人，占總人數的95.34%，但自去年起有高達1900萬人退出醫保體系，居民醫保的退保人數更多達2500萬人，導致醫保基金收入銳減人民幣180億元，相當於新台幣792億。

報導指出，近年來的保費上漲幅度從20年前的人民幣10元，陸續調漲至人民幣380元，但民眾收入僅成長7倍左右，這對普通家庭的經濟是個沈重負擔，再加上經歷疫情後，中國許多家庭經濟困窘，只好選擇將資金挪作他用；一名失業的55歲湖北建築工就稱，因為積蓄有限所以乾脆退保，「健康保險不是我的首要選項」。

另一個選擇退保的原因是，若農村醫保保戶想到大城市的醫院看病，會因為醫保只負擔部分手術費用，因此病患還得支付高額的自費額，有時甚至高達50至70%，另一名選擇退保的中國民眾感嘆表示，「保險並沒有減輕我的醫療負擔，不如花錢去買高品質的保健食品」。

地方官員受訪時表示，像這樣因為住院報銷比例太低、醫保範圍太窄的限制是大部分居民不願繳費的主因，再加上大環境經濟增長緩慢，「自己的錢給別人用感覺很虧」的心態促使愈來愈多居民放棄繼續繳納醫保費用。

文內也指出，根據多項數據發現，超過80歲的老年人中，年齡越大，參保率越低，部分高齡人口即使生病也不願去醫院看診，部分原因是經濟狀況不好，本來就繳費困難，但更重要的事，擔心自己病死在醫院，於是不願離開家裡，而這也導致醫療花費的減少，「加入醫保」對他們來說顯得更加不划算。

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