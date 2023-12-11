足球／台北競技第4作收　18歲黃偉傑挑戰首位本土且最年輕金靴

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台北競技去年以乙級冠軍身分升上甲級聯賽，初登場收下1勝4平13負，第6名作收，今年第2年重磅補強中華隊「中場發電機」温智豪、守門員段昍等球員，戰力提升從首循環奪4勝3負衝上第3就能看出。
「整季從4月到現在，有一些曲折但都走過來了。」總教練陳信安表示，儘管第2循環進攻端陷入低潮，但第3循環磨合越來越好，戰績再度爬回中段班，最終以第4名達標，「補強幾名球員，但主力陣容變化不大，球員們一直在成長。」
今年AC預備隊踢進乙級並成功保級，和成人隊AC Taipei 台北競技共創歷史，成為台灣足球史上首支同年在乙級和甲級都有隊伍參賽的俱樂部，陳信安預告明年會採用更多青訓球員，期許能達到陣中60%球員都是自產。
13歲就加入陳信安足球學校的黃偉傑，隨隊一路從乙級踢上甲級，今年站穩先發前鋒位置，21場比賽攻進13球，在企甲僅剩最後一場比賽之際暫居金靴獎榜首，有望以18歲之齡成為最年輕得主，且是企甲自2017年取代原先的「全國城市足球聯賽」後，7季以來首位本土金靴。
「感謝教練給我上場機會，感謝隊友鼓勵我幫助我。」黃偉傑上季企甲初登場僅1進球，本季蛻變有目共睹，甚至首度入選中華男足成人國家隊，陳信安認為子弟兵在身體對抗性和持球、跑動都有成長，但好還要更好，還有很多進步空間，「若他能拿獎對本土球員來說會是一大肯定。」
「我們不是最有天賦的，但可以做最努力的。」温智豪去年為了妻小返台，本季跳脫舒適圈加盟這支成軍才2年的球隊，大部分隊友都是生面孔，看著他們，他想起新科金馬影帝吳慷仁這席話，能完成本季目標是努力得來的，「很多球員不是國家隊的，但訓練時很努力，才能一起造就這個成果。」