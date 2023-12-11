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加薩衛生狀況達災難等級　世衛：幾乎難以改善

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，即使執行委員會通過緊急世衛動議，取得更多醫療人員與資源管道，仍幾乎難以改善加薩「災難性」的衛生狀況。資料照。 （圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，即使執行委員會通過緊急世衛動議，取得更多醫療人員與資源管道，仍幾乎難以改善加薩「災難性」的衛生狀況。資料照。 （圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社日內瓦10日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，即使執行委員會通過緊急世衛動議，取得更多醫療人員與資源管道，仍幾乎難以改善加薩「災難性」的衛生狀況。

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路透社報導，以色列攻擊加薩導致大多數民眾無家可歸，巴勒斯坦官員也形容加薩的衛生狀況為災難性，幾乎沒有電力、糧食或乾淨用水，醫療系統也瀕臨崩潰。

阿富汗、卡達、葉門與摩洛哥提出的緊急動議，一來尋求讓醫療人員與物資運入加薩，二來要求世衛記錄針對醫療人員與病患的暴力行徑，三來取得資金重建醫院。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「我必須老實跟各位說，在當前情況下，這些任務幾乎難以達成。」

譚德塞在日內瓦向有34個成員的執行委員會表示，加薩的醫療需求增加，感染疾病的風險上升，當地醫療系統量能卻縮減至衝突爆發前的1/3。

率領巴勒斯坦醫療救援委員會聯盟（Union of Palestinian Medical Relief Committees）的巴勒斯坦政治人物兼醫師巴固提（Mustafa Barghouti）說：「加薩有一半的人現在處於飢餓狀態。」巴勒斯坦醫療救援委員會聯盟有25個團隊在加薩。

他說，加薩35萬人有感染症狀，其中11.5萬人有嚴重呼吸道感染、缺乏保暖衣物、毛毯與遮雨處。

他說，許多人有胃病，因為當地幾乎沒有乾淨用水，沒有足夠的燃料可以用來把水煮沸，有爆發痢疾、傷寒與霍亂疫情的風險。

他說：「雪上加霜的是，我們有4萬6000名傷患無法獲得妥善治療，因為大多數的醫院都沒有在運作。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1121211

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