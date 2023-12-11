加薩衛生狀況達災難等級　世衛：幾乎難以改善

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿富汗、卡達、葉門與摩洛哥提出的緊急動議，一來尋求讓醫療人員與物資運入加薩，二來要求世衛記錄針對醫療人員與病患的暴力行徑，三來取得資金重建醫院。
世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「我必須老實跟各位說，在當前情況下，這些任務幾乎難以達成。」
譚德塞在日內瓦向有34個成員的執行委員會表示，加薩的醫療需求增加，感染疾病的風險上升，當地醫療系統量能卻縮減至衝突爆發前的1/3。
率領巴勒斯坦醫療救援委員會聯盟（Union of Palestinian Medical Relief Committees）的巴勒斯坦政治人物兼醫師巴固提（Mustafa Barghouti）說：「加薩有一半的人現在處於飢餓狀態。」巴勒斯坦醫療救援委員會聯盟有25個團隊在加薩。
他說，加薩35萬人有感染症狀，其中11.5萬人有嚴重呼吸道感染、缺乏保暖衣物、毛毯與遮雨處。
他說，許多人有胃病，因為當地幾乎沒有乾淨用水，沒有足夠的燃料可以用來把水煮沸，有爆發痢疾、傷寒與霍亂疫情的風險。
他說：「雪上加霜的是，我們有4萬6000名傷患無法獲得妥善治療，因為大多數的醫院都沒有在運作。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1121211
更多「以巴戰火再起」相關新聞。