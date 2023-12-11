澳洲計劃將移民人數減半　緊縮學生簽證規定

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澳洲今天稍晚將正式發布新版移民政策，內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）在發布前的1份聲明中表示，「我們夜以繼日地工作，以實現澳洲移民體系的最佳平衡。」
歐尼爾說：「政府針對移民的改革已形成降低淨海外移民人數的壓力，將進一步促成移民人數如預期般的降低。」
歐尼爾表示，2022-23年淨海外移民的增加主要是由國際學生造成。
受到COVID-19疫情影響，各國邊境管制更加嚴格，許多外國學生和勞工有近兩年無法入境。澳洲去年為協助主要企業招募員工，增加了年度移民人數以填補短缺。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）週末表示，澳洲的移民數量需要回到「可持續水平」；他並補充說「這個系統已經崩潰」。
澳洲是目前世界上勞動力最為緊張的市場之一，工黨政府長期依賴移民供應人力所需，致力加快高技術工人的入境速度，並為他們獲得永久居留權鋪路。
根據新政策，國際學生需要更高的英語測驗成績。新政策還將終止允許學生延長在澳洲逗留時間的規定。
新政策也將為高技能工人設立新的專業簽證，處理時間縮短至一週，協助企業在與其他已開發經濟體的激烈競爭中招募到頂尖移民。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1121211