▲哭完之後怎麼讓眼睛消腫？６常見方法真有用？眼醫：這招最有用！

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喝水、熱敷有用？黃楚軒醫師說明，民眾常聽說的改善方式如喝水、熱敷，這確實可以促進身體/局部循環，但對眼部組織吸收幫助並不大，另也得留意過度熱敷、熱刺激還可能促使眼部發炎加劇。
冰敷有用？冰敷確實可以抑制眼部因為哭的原因所形成的發炎反應，不過作用在於「抑制」，也就是說若是邊哭邊冰敷是可以抑制當下的發炎反應，但若是哭完之後再冰敷，眼部的發炎反應已經結束、並沒有持續，以冰敷抑制自然也沒有顯著效果。
敷茶包、水果有用？除此之外，也有些人會敷茶包或敷上檸檬、奇異果、小黃瓜等等的蔬果，利用當中的營養消腫。但首先得考量人體是否真能以此方式吸收營養還有待醫學證實。其次，該營養是否真能消除浮腫。而即便該營養真能吸收、也能促進循環、抑制發炎，但正如前面所提到的對眼部組織並沒有什麼幫助。另還得特別留意避免刺激性強的水果，以免刺激眼部，這是最不建議的。
按摩眼睛有用？至於按摩眼部，主要作用也是在促進循環，對眼部組織幫助也不大。另得小心，不當的按摩方式可能傷害眼部，以及哭過之後也會特別想揉眼睛，手的距離又近，會更容易揉眼睛，手的細菌多，容易帶到眼部造成發炎、感染、眼部腫脹加劇。
哭完之後怎麼讓眼睛消腫？眼科主治醫師：這招最有用。
試過真的有消腫？真相是？黃楚軒醫師表示，上述不論哪種方式，民眾或許都嘗試過，可能會發現其實並沒有什麼用；又或者覺得其實滿有用的，不過時間也滿長的，那是因為眼部的組織在代謝，而非透過上述方式所改善。換句話說，即便沒使用上述這些方法，浮腫也會恢復。
哭過之後最佳消腫方式！黃楚軒醫師表示，哭過之後讓眼睛消腫最好的方法，其實就是什麼都不做，不必特別去嘗試改善。因為正如前述，以醫學的角度來看，能自行改善的方式效果都不大，也會自然恢復，還得考量眼部傷害風險。因此還是好好的等眼睛自己消腫為佳，視情況通常在半天至一天的時間就會消腫。
哭的時候別過度拭淚、揉眼！避免增加眼負擔、眼疾風險。
哭到「眼睛紅腫」真正原因？黃楚軒醫師表示，哭的時候確實會引起一些眼部周圍組織水腫的情況，不過讓眼睛「真正紅腫」的原因恐怕並不是因為哭，而是因為頻繁的擦眼淚、揉眼睛等動作使得發炎加劇。
一直揉、一直擦，小心眼睛受傷。眼部本來就相當脆弱，哭過之後更加脆弱，揉、擦這兩種動作都會使得發炎、紅腫得更厲害，甚至有可能更進一步造成眼部負擔、增加眼疾風險，例如結膜炎。若用力過度、次數太過頻繁，也可能傷害到水晶體、眼部韌帶，造成視力受損、最嚴重也可能失明。
較佳的「哭的方式」：因此除了哭過之後眼睛浮腫讓它自行消腫以外，黃楚軒醫師也提醒，民眾在哭的時候建議最好避免揉眼睛、過度的擦眼淚，讓眼淚自己留比較好，要擦就擦鼻涕就好，以確保眼部健康。
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