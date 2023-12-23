專訪／「不得不」的創業旅程！藥師楊家瑋笑：賣不掉還能自己用

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楊家瑋說，藥師到藥廠業務、再到自己出來自己開公司，其實對她來說不算是職涯上的改變，因為至今她仍然在扮演藥師的角色，只是因為她有了想要推廣的產品，而這項產品也確實回應了市場上沒有被完全滿足的需求，所以才開了公司、做了品牌。
或許有些人會想通過創業來逃離職場框架，但楊家瑋特別強調，「如果你覺得上班很痛苦，創業只會讓你更痛苦」，因為上班的時候，不高興還可以說聲「不幹了」，但創業沒辦法，頭洗下去就必須負責到底，「我覺得有時候大家對創業會有個夢，可是創業其實跟工作沒有兩樣。」
楊家瑋說，作為創業者，一定要先很了解這個市場跟客戶的需求，並且要有好的產品，同時也要有能力管理商店或公司的財務，比如生產成本和預算等；創業後則要一再確認品牌的核心價值，否則隨著公司往前走，很多心情上與思考上都會有改變。
📍當創業碰上疫情，過來人經驗談
楊家瑋以自己的品牌與商品為例，她的目標客戶就是跟她一樣的皮膚脆弱的人，畢竟皮膚炎的人的痛苦是沒有得過皮膚炎、或沒有皮膚炎體質的人有辦法理解的，而台灣具有各式皮膚炎相關問題的族群至少有20%，也因為品牌的目標清晰，她不會去做大眾市場、和既有品牌拚搏。
不過，楊家瑋創業2年後，卻碰上新冠肺炎疫情，客戶量、購買量也因此明顯下滑，她推測，可能與產品不是完全必需品有關，但營業額下降畢竟是很嚴重的事，這時她思考的則是「到底我的核心價值是什麼」、「我們的品牌對於客戶來說最重要的意義是什麼」，這樣才能「把對的商品賣給對的人」。
對於創業，楊家瑋強調，既然要創業，那一定要有能賣的東西，這可能是一項產品、也可能是服務，如果連可以賣的東西都沒有，那也沒有創業的必要性，且雖然創業無比現實、時時都要思考金錢的事，但也沒有不好，甚至應該要讓每個人都有機會在年輕時嘗試一次。
📍創業3禁忌誤踩雷，心動不如行動
此外，楊家瑋提醒，創業就是「有錢做有錢的事、沒錢做沒錢的事」，市場有異狀、營業額有問題就要收一下，找出原因並進行調整，同時創業者最忌諱的毛病就是好大喜功、愛面子、追求高階門面，如果真的想挑戰創業，一定要扎扎實實地做。
至於還在猶豫要不要「衝一波」的人，楊家瑋說，如果真的有想要推廣的產品、非常想要創業，那就快快行動起來，不要等年紀大了才說「我當年如果有創業」，如果一直講要創業、卻沒有去做，是件很可惜的事。她也笑說，「創業失敗了，了不起就回去上班嘛，也不會天塌下來呀！可以回去上班還債。」