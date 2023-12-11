2023台南築角14處營造成果吸睛 大仁社區獲金獎
第13屆台南築角創意營造計畫成果發表金獎得主：北區大仁社區與台中科技大學「好佳在」團隊作品「樹裡桁間」，打造都會公園新容貌，還能吸引民眾停留佇足而獲獎；銀獎是新營區姑爺社區與中原大學「杯壁小人」團隊作品「暉．紅」，地景式手法讓閒置空地創新使用，營塑全齡式使用空間而受評審青睞；銅獎是左鎮區公舘社區與淡江大學「淡江建築斜咖組」團隊作品「鬱川之門」，優化廢棄校園門面，推廣地方葛鬱金產業而獲獎。
記者張振興/台南報導
市長黃偉哲表示，台南築角計畫是社區營造的啟動，也希望帶給學生啟蒙與發想，因為我們希望除了有創新的設計力，更具有動手的生產力！各團隊對於環境的想像與付出，都真切地落實在每個社區的營造點上，並且結合社區使用，每個作品都呈現出台南各鄉鎮區域多元及多樣的人文故事與背景。
都發局長徐中強表示，台南築角今年度吸引了來自台中科大、中原、淡江、聯合、文化、正修、逢甲、銘傳、高雄、南應大、崑山、成大及南藝大等14所170多位青年學子的參與，參賽的社區團體包括永康鹽興、左鎮公舘、北區大仁、新營姑爺、善化嘉北、後壁嘉田、東山聖賢、佳里禮化及台南市養鹿協會等；另進階型駐村計畫有後壁崁頂及頂長、柳營守護生命關懷協會、山頂那間文史發展工作室及倒風內海文史工作室等，14處營造點成果吸睛亮眼。
都發局說明，台南築角13年以來，藉著青年與社區的合作，已培訓出不少優秀也願意回到地方深耕的人才，也引動了越來越多的年輕人願意投入關懷農村。今年在為時兩個月的社區進駐過後，將實際成果處處精彩，空間創造力展現十足。台南築角計畫也獲得越來越多的學校與社區支持，期待讓大家對於地方發展更充滿了期待與希望。