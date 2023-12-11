簡舒培批里長參加中共招待團違選罷法　北市府：選前不宜赴中

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簡舒培說，果不其然，大選倒數一個多月，中共赤裸裸介選已經無所不用其極！全台各地已經有多起中共用類似手法介選的案例，被檢調約談調查，引發社會關注。
簡舒培表示，她在質詢時就明確要求，市府秘書長與民政局必須提醒里鄰長，參與中國「落地招待團」可能違反選罷法，但民政局在11月28日的發文，卻只淡淡的提及，「里長赴中國大陸出差或旅遊時，要遵守《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《總統副總統選舉罷免法》以及《公職人員選舉罷免法》的相關規定」，完全不願清楚說明「落地招待團」的違法風險，「台北市政府到底在怕什麼？難道是跟侯友宜一樣，完全同意里長可以接受這種明顯不合理的招待？讓中共直接影響台灣的民主選舉？」
簡舒培說，台北市秘書長身為台北市選舉委員會的主任委員，應該力推「淨化選舉風氣」工作，負起責任提醒里長，明確說明中國落地招待團存有觸法疑慮；而不是像現在這樣避重就輕，隨便敷衍了事。
台北市民政局回應，民政局已於11月28日函請12區公所轉知里長赴中國大陸應遵守相關規定，政風室亦於11月28日函請12區公所請里長提高警覺，公文內載明相關條文內有關反賄選、介選等情事之罰則「對於有投票權人，行求約期或交付賄絡或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處三年以上十年以下有期徒刑…」請里鄰長深入了解，以免觸法。更請各區區長勸說里長在選前敏感時刻不宜赴中，也應避免與中國官方人士接觸。