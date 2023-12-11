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郭倍宏嗆高市府「還我乾淨選舉」　高市府：查賄是檢警業務

▲郭倍宏今天率領競選團隊與支持者以步行方式，高舉「黨機器監控可惡」、「還我乾淨選舉」等牌子，繞高市府一圈表達小市民對抗市府侵犯人權，違反民主選舉公平機制。（圖／郭倍宏競辦提供）
▲郭倍宏今天率領競選團隊與支持者以步行方式，高舉「黨機器監控可惡」、「還我乾淨選舉」等牌子，繞高市府一圈表達小市民對抗市府侵犯人權，違反民主選舉公平機制。（圖／郭倍宏競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市第六選區立委候選人郭倍宏（11）日針對高市府政風處企圖以查賄為由，變相蒐集情資，行監控之實，指控政風處以查賄為名，欲對一般民眾進行監控，他要求市長陳其邁除鄭重道歉外，應立即下台承擔政治責任，高市府回應，查賄選是檢警例行業務，與市府其他機關不相關。相關作業皆為選舉期間例行業務，並無監控特定單一候選人。

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▲高雄市第六選區立委候選人郭倍宏今天針對高市府政風處企圖以查賄為由，變相蒐集情資，行監控之實，他指控政風處以查賄為名，欲對一般民眾進行監控之實。（圖／郭倍宏競辦提供）
▲高雄市第六選區立委候選人郭倍宏今天針對高市府政風處企圖以查賄為由，變相蒐集情資，行監控之實，他指控政風處以查賄為名，欲對一般民眾進行監控之實。（圖／郭倍宏競辦提供）
郭倍宏今天上午率領競選團隊與支持者以步行方式，高舉「黨機器監控可惡」、「還我乾淨選舉」等牌子，繞高市府一圈表達小市民對抗市府侵犯人權，違反民主選舉公平機制。

郭倍宏表示，高市府政風處假藉查賄之名對一般民眾進行監控，他還是經過國民黨踢爆，他才知道自己成了最大的受害者。原來，高市府為了贏得這次選舉，竟編造子虛烏有的指控來羅織他的支持者罪名，並結合檢調系統，企圖以查賄為藉口直接侵入個資，包括金融帳戶、資金流向、人員來往情形⋯⋯等，來威脅「候選人本人、親屬、樁腳及相關輔選人員」；他不禁要問，在民主社會的台灣，是誰給予公務單位這麼可怕的權力，膽敢如此恣意妄為？

郭倍宏也指出，該份公文稱他每月支付里長8萬拉攏助選，他質疑若真有其事，為何檢調仍未法辦，「何不編個更大數字，污衊我送里長百萬，不是更符合我的身價？」他說政風處還稱他的團隊發送的簡單購物袋中「有發送走路工之嫌疑」，痛批政風處此舉已涉嫌妨害名譽、偽造文書與違反選罷法意圖使人不當選。

高市府政風處表示，選舉期間查察賄選為法務部指揮檢警調廉之例行業務，各縣市政風單位都一樣，且行之有年，均在職掌業務範圍內；廉政署督導政風處辦理反賄選宣導、蒐報妨害選舉情資及選票維安工作，並依法移請轄管地檢署參偵，「皆為選舉期間例行業務，並無所稱監控特定單一候選人。」

高市府發言人周璟瑜表示，司法政風是一條鞭制度，與市府其他業務機關不相關。政風處既已強調並說明清楚，候選人則無需多做臆測。

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