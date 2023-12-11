郭倍宏嗆高市府「還我乾淨選舉」　高市府：查賄是檢警業務

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郭倍宏表示，高市府政風處假藉查賄之名對一般民眾進行監控，他還是經過國民黨踢爆，他才知道自己成了最大的受害者。原來，高市府為了贏得這次選舉，竟編造子虛烏有的指控來羅織他的支持者罪名，並結合檢調系統，企圖以查賄為藉口直接侵入個資，包括金融帳戶、資金流向、人員來往情形⋯⋯等，來威脅「候選人本人、親屬、樁腳及相關輔選人員」；他不禁要問，在民主社會的台灣，是誰給予公務單位這麼可怕的權力，膽敢如此恣意妄為？
郭倍宏也指出，該份公文稱他每月支付里長8萬拉攏助選，他質疑若真有其事，為何檢調仍未法辦，「何不編個更大數字，污衊我送里長百萬，不是更符合我的身價？」他說政風處還稱他的團隊發送的簡單購物袋中「有發送走路工之嫌疑」，痛批政風處此舉已涉嫌妨害名譽、偽造文書與違反選罷法意圖使人不當選。
高市府政風處表示，選舉期間查察賄選為法務部指揮檢警調廉之例行業務，各縣市政風單位都一樣，且行之有年，均在職掌業務範圍內；廉政署督導政風處辦理反賄選宣導、蒐報妨害選舉情資及選票維安工作，並依法移請轄管地檢署參偵，「皆為選舉期間例行業務，並無所稱監控特定單一候選人。」
高市府發言人周璟瑜表示，司法政風是一條鞭制度，與市府其他業務機關不相關。政風處既已強調並說明清楚，候選人則無需多做臆測。