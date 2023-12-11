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談柯文哲選情　林富男：柯Ｐ選舉策略對選情將有重大影響

▲台灣民眾黨中央委員林富男認為，柯文哲進入電視辯論階段後，將會顯著提升公眾認知和支持度。（圖／記者郭俊暉攝）
▲台灣民眾黨中央委員林富男認為，柯文哲進入電視辯論階段後，將會顯著提升公眾認知和支持度。（圖／記者郭俊暉攝）

記者郭凱杰／高雄報導

選舉日逼近之際，三位總統候選人皆為12月30日電視辯論做準備。台灣民眾黨中央委員林富男今(11)日表示，今天中選會舉行抽籤儀式中，柯文哲抽1號恰與其競選口號「唯一選擇柯文哲」相符。他認為，柯文哲進入電視辯論階段後，將會顯著提升公眾認知和支持度。因為柯文哲獨特溝通風格和政策立場將助其在辯論中脫穎而出，提升2024年總統選舉勝算。

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KP TV是柯文哲在有限媒體資源下創辦的網絡電視台，已成為其宣揚政策和理念主平台。該平台觀看人數激增，顯示信息廣受關注。街頭上，年輕人主動宣傳柯文哲，呼籲返鄉投票，這些自發支持活動在社會各界引發熱議。同時，林富男認為，柯文哲獲得不同陣營支持者青睞，包括韓國瑜支持者五虎將之一陳清茂，他策劃「跨越濁水溪挺柯文哲選總統」大型造勢活動，匯集韓粉、郭粉、柯粉支持。

對於，當前台灣政治舞台正處多變競爭激烈時期。柯文哲策略和進展未來幾周內將對選情產生重大影響。從民調數據到大型造勢活動，再到即將到來電視辯論，每一步均是其實現政治目標重要一環。林富男認為，對柯文哲即將參加的總統候選人電視辯論充滿信心，相信這將成為柯文哲最佳舞台和優勢，進一步提升全國民眾對柯P的認識和理解，可能成為其贏得總統選舉關鍵。

民調顯示，柯文哲支持度穩步上升，這一趨勢在各年齡層和社會階層均有所體現，尤其在年輕選民中。其政策立場和對台灣未來願景吸引越來越多關注。策略方面，林富男認為，柯文哲不僅透過KP TV等新媒體渠道傳播信息，亦在街頭直接溝通。這種混合型宣傳策略在現代政治競爭中顯得尤為重要。

接下來的電視辯論將是一個關鍵時刻。林富男對柯文哲在辯論中的表現充滿期待。他認為，柯文哲的直率和獨特視角將助其在辯論中脫穎而出，獲得更多選民支持。除電視辯論外，柯文哲競選團隊還計劃在全台灣進行一系列造勢活動。這些活動旨在強化其政治基礎，進一步提升民眾認知度。

至於，柯文哲在這場三方激烈競爭中將持續展現最大優勢，林富男認為，因其一貫倡導「理性務實科學」，正是台灣人民最喜愛特質。此次選舉已成台灣政治歷史重要節點，此次選舉不僅考驗候選人，也是對台灣民主的考驗。隨著選民期望和政治景觀不斷變化，這場選舉將是台灣面臨「清廉與貪污」、「繁榮與衰敗」、「戰爭與和平」等重大抉擇的關鍵時刻，對台灣未來將產生深遠影響。

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