楊丞琳失言恐挨罰！虧「河南人愛騙人」 律師稱涉及地域歧視
女星楊丞琳說話坦率大膽，經常引發失言風波，去年自稱雖在台北長大，卻是廣東人，讓台灣網友極度不滿後，9日在鄭州演唱會上一番「河南人愛騙人」的言論，引起上億民眾反彈，大陸律師徐江濤以法律角度分析此事，楊丞琳的言行可能涉嫌地域歧視，恐面臨行政罰款。
記者江芷稜／綜合報導
歌迷還原楊丞琳失言現場，當時有粉絲在起鬨，傳出有人在台下親吻，她開玩笑說想看清楚，請粉絲幫忙亮燈，沒想到台下的人紛紛揮舞螢光棒，找不到當事人，楊丞琳無心脫口「河南人不可以這樣子，你們已經有些名聲，你們知道吧？愛騙人的事情」，儘管粉絲不介意，網路論壇已經炸鍋。
楊丞琳意識自己失言，沒多久就在微博上道歉：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。」但多數網友並不買單。
大陸律師徐江濤表示，根據《民法典》的規定，民事主體的人格權受法律保護，任何組織或個人不得侵害，政府在《國家營業性演出管理條例》也有明確規定，禁止侮辱或誹謗他人，若是侵害他人的合法權益，有可能會被文化主管部門給予行政處罰。作為一個公眾人物，楊丞琳的玩笑話若被認定涉嫌地域歧視，可能會侵犯上億河南百姓的人格尊嚴權，面臨不少罰款。
其實，楊丞琳跟鄭州頗有緣分，2014年曾與鄭愷、張勛傑在這裡拍攝電視劇《一見不鍾情》，在鄭州待上數個月的時間，她演唱會結束後在微博發文說，「這趟再回來，感覺特別熟悉，就像見老朋友一樣，超級期待！因為好愛河南好愛鄭州呀」，誇讚大家熱情，很喜歡這個城市，沒想到卻會因一句無心的話，釀成這麼大的風波。
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