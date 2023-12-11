曾說讓年輕人接棒卻列不分區 游錫堃對蔡其昌說：拍謝！情勢有變
立法院長游錫堃今到台中會勘場地，致詞前突對自己曾表示無意願連任，卻還是被民進黨列為不分區立委第一名，向副院長蔡其昌說「拍謝」，並稱「情勢有變」，引起在場者有關競逐下屆立院龍頭的聯想。但會後媒體追問時，游錫堃不願回應。
記者顏幸如／台中報導
今年國慶典禮，游錫堃挑選出日治時期台中詩人蔡惠如詩作《意難忘》，由歌手楊烈吟唱。游錫堃今（11）日到台中，出席蔡其昌在清水國小日據宿舍群召開的「蔡惠如紀念館」會勘活動，並當場吟唱《意難忘》。
游錫堃致詞時，讚賞蔡其昌雖然比他年輕，立法院資歷卻是他的前輩，有很多地方值得學習。之後他突然表示要對蔡其昌說「拍謝」（台語「抱歉、不好意思」），大家都知道他曾說過不會尋求連任、要讓年輕人接棒，但不料情勢有變，還是被列入不分區名單。
游錫堃為「正國會」精神領袖，蔡其昌則屬「新潮流」系統，上一屆搭配蘇嘉全，成為立法院最年輕的副院長，本屆則擔任游錫堃副手。此次游錫堃被列民進黨不分區立委名單第一名，同樣名列不分區的立委柯建銘曾說，黨內已有共識，將推派游錫堃繼續爭取連任。亦即蔡其昌光是在黨內這關，就無法更上一層樓。