全國最大台南市安南區後備憲兵聯絡中心慶祝成立二十五週年
明天是一年一度的憲兵節，台南市安南區後備憲兵聯絡中心成立於民國88年，今年剛好屆滿25週年擴大舉辦週年慶暨憲兵節慶祝活動，現場除聲樂家胡待明演唱滿滿8首歌之外，還提供130項摸獎品，市議員郭信良現場再加碼兩台50吋大電視讓大家high翻。
記者劉悅儷/台南報導
籌辦25週年慶祝活動的安南區後憲第18屆會長萬志賢表示，安南後憲聯絡中心於88年12月12日憲兵節當天遷移至第10屆主任鄭振常所開的明仔傢俱行，也成為永久會址，今年屆滿25年，晚會活動就由榮譽主任鄭振常和將軍區會長李寶桐聯合主持，席開56桌，共有560位後憲弟兄和貴賓參加，包括台南市政府民政局局長吳明熙、台南市後備憲兵荷松協會理事長柯文成、前憲兵學校長陳良瀚將軍、前國防部軍備局主任李懷俊將軍、前海軍陸戰部副司令王建發將軍、台南憲兵隊上校隊長許瑞麟和市議員郭信良、黃麗招、王家貞和許至椿。
萬志賢指出，南區後憲在前輩鄭振常等人無私的奉獻下日益茁壯，目前會員數280人，不止是台南最大，也是全國最大的會。出席慶祝活動的除安南本會會員之外，尚有台南市東區、中西區、北區、安平區、大新營區、北門區和大曾文區等7區的後憲「交陪境」幹部。
活動由萬志賢率安南區幹部走「星光大道」進場，接著邀請長官及貴賓切蛋糕、大合照，重頭戲是友情客串的聲樂家胡待明欲罷不能演唱8首歌，由各單位贊助的130項摸彩獎品，悉數送給在場幸運的貴賓，長期支持後憲的安南區市議員郭信良現場即時加碼兩台50吋液晶電視摸彩，將活動帶到最高潮。
但萬志賢表示，後備憲兵絕對不是只會吃吃喝喝的團體，後憲弟兄分散各地積極投入協勤、交管和打擊犯罪等任務，一如後備憲兵的logo「荷松」：出汙泥而不染，後凋於歲寒，象徵憲兵公正廉潔、忠勤職守、一日憲兵、終生憲兵的忠貞情操。