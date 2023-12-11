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全國最大台南市安南區後備憲兵聯絡中心慶祝成立二十五週年

▲台南市安南區後備憲兵聯絡中心擴大舉辦二十五週暨憲兵節慶祝活動，光合影的場面就很壯觀。（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,11）
▲台南市安南區後備憲兵聯絡中心擴大舉辦二十五週暨憲兵節慶祝活動，光合影的場面就很壯觀。（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,11）

記者劉悅儷/台南報導

明天是一年一度的憲兵節，台南市安南區後備憲兵聯絡中心成立於民國88年，今年剛好屆滿25週年擴大舉辦週年慶暨憲兵節慶祝活動，現場除聲樂家胡待明演唱滿滿8首歌之外，還提供130項摸獎品，市議員郭信良現場再加碼兩台50吋大電視讓大家high翻。

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籌辦25週年慶祝活動的安南區後憲第18屆會長萬志賢表示，安南後憲聯絡中心於88年12月12日憲兵節當天遷移至第10屆主任鄭振常所開的明仔傢俱行，也成為永久會址，今年屆滿25年，晚會活動就由榮譽主任鄭振常和將軍區會長李寶桐聯合主持，席開56桌，共有560位後憲弟兄和貴賓參加，包括台南市政府民政局局長吳明熙、台南市後備憲兵荷松協會理事長柯文成、前憲兵學校長陳良瀚將軍、前國防部軍備局主任李懷俊將軍、前海軍陸戰部副司令王建發將軍、台南憲兵隊上校隊長許瑞麟和市議員郭信良、黃麗招、王家貞和許至椿。

萬志賢指出，南區後憲在前輩鄭振常等人無私的奉獻下日益茁壯，目前會員數280人，不止是台南最大，也是全國最大的會。出席慶祝活動的除安南本會會員之外，尚有台南市東區、中西區、北區、安平區、大新營區、北門區和大曾文區等7區的後憲「交陪境」幹部。

活動由萬志賢率安南區幹部走「星光大道」進場，接著邀請長官及貴賓切蛋糕、大合照，重頭戲是友情客串的聲樂家胡待明欲罷不能演唱8首歌，由各單位贊助的130項摸彩獎品，悉數送給在場幸運的貴賓，長期支持後憲的安南區市議員郭信良現場即時加碼兩台50吋液晶電視摸彩，將活動帶到最高潮。

但萬志賢表示，後備憲兵絕對不是只會吃吃喝喝的團體，後憲弟兄分散各地積極投入協勤、交管和打擊犯罪等任務，一如後備憲兵的logo「荷松」：出汙泥而不染，後凋於歲寒，象徵憲兵公正廉潔、忠勤職守、一日憲兵、終生憲兵的忠貞情操。

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