楊丞琳慣性失言道歉也沒用！鐵粉不挺怒轟「大腦像剛出道」
楊丞琳在9日於中國巡迴演唱會河南鄭州場，因為舞台上的玩笑話「河南人愛騙人」，引起軒然大波，惹毛敏感的中國人超不爽，才趕快發微博道歉，但慣性失言的楊丞琳似乎沒來得及止血，有一名自稱是楊丞琳資深鐵粉，留言氣說：「聽她說話感覺是個剛出道的大腦。」
記者蔡依庭／綜合報導
楊丞琳在演唱會詢問歌迷問題，卻沒有得到答案，讓她當場直言「鄭州人好調皮」，還說自己找不到就不唱歌，卻也沒人回應，讓她忍不住幽默感，又搞笑說：「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲，愛騙人的事情，不要騙我！」事後引發眾多粉絲不滿。
一名資深男鐵粉也向中國媒體《大象新聞》抱怨，他認為楊丞琳這些年確實成長了很多，不管是演技、唱功都成熟，像演唱會唱了30多首歌曲，除了有2個加起來近20分鐘的短片，她能夠在台上唱將近2個半小時，著實讓歌迷感到相當佩服。
不過當鐵粉在聽楊丞琳說話時，就感覺「她的大腦還是剛出道，這麼不合適的玩笑竟然在演唱會上說，而且是在鄭州」。雖然，這也不是楊丞琳第1次不恰當發言被罵，但以前可以說是年少無知、不長心眼，但如今她都已經39歲、入行23年，「再用無心、玩笑的理由似乎說不過去。」
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