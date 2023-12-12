輝達黃仁勳越南設晶片研發中心 分析師：科技人才不夠是隱憂
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近期首度訪問越南，訪談期間透露公司計劃在越南設立晶片研發中心，以發展晶片產品。輝達也在越南投入2.5億美元資金，希望吸引全球各地的高端人才來越南的晶片半導體產業。為此，有分析師表示，輝達將研發中心設在越南，主要是東南亞的需求日益攀升，可以就近服務客戶，但最主要是越南早有台商進軍，供應鏈相對穩定，但有沒有這麼多科技人才讓人有所疑慮！
記者許家禎／台北報導
分析師謝晨彥回應《NOWnews今日新聞》電訪時表示，輝達之前研發中心設在以色列，但感受到地緣政治風險，且美中晶片禁令的影響，去中國也困難，再加上東南亞需求攀升，若在東南亞要建置晶片研發中心，確實是越南最為穩定，因為有大批台廠早就前進越南，語言上沒有什麼問題，供應鏈相對印度完整，印度雖然有台商去了很多年，但似乎還在磨合期，還沒有找到很好的節奏。
謝晨彥指出，除了越南供應鏈相對完整外，輝達建置設計中心也是為了就近服務客戶。至於對台廠有沒有什麼影響？他說鴻海、和碩、仁寶、英業達、緯創、廣達都陸續揮軍越南，受惠的還是台廠。
只是，說到越南科技人才的部分，他認為有一些疑慮，因為像是印度科技人才眾多，無論是當地本土的還是海外歸國的皆有，但越南似乎比較少看到。在越南當地似乎培訓科技人才的基礎滿缺乏的，「會不會跟台廠有合作？」答案未必是肯定的。
謝晨彥表示，不過輝達在越南建置設計中心，某方面也凸顯了地緣政治風險下，國際大廠的調整腳步，尤其台積電董事長劉德音之前也提到，在全球化分裂下，半導體供應鏈碎片化，可能會讓全球創新速度「SlowDown」，黃仁勳也坦言，中國市場受到影響，不僅規模會降下來，就連技術成長的速度也會降下來，國際大廠只能不斷調整腳步、調整好體質面對詭譎的局面。