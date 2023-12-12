倒數32天最新戰報／侯友宜要幫志願役加薪1萬　九三軍人節放假1天

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侯友宜昨公布外交國防政策，國防方面，侯友宜說，要推動「志願役百億加薪方案」，讓戰鬥單位志願役每月最多加薪一萬元，此外，還要「厚植國防戰力基礎」，當選後成立「行政院全民防衛動員委員會」，並將「九三軍人節」改為「全民敬軍節」，且全國放假。外交方面，侯友宜說要將外交重點區域從新南向國家，擴展到印太國家，且要在當選後，成立貿易與科技委員會，加入CPTPP，並積極參與IPEF。
侯友宜昨也與趙少康接受國民黨台北市議員鍾沛君專訪，他說跟趙少康說過，如果他們當選總統，4年如果做不好，「歹勢，我們兩個就下台。」
此外，趙少康參選以來努力幫侯友宜開發年輕票，積極要與學生對談，不過原本12日要到東華大學出席座談會，但主辦單位擔心行政不中立，決定取消，趙少康也說，因為擔心學生對立，所以就不去了。
【民進黨】
賴清德昨行程不多，他昨回到母校成大醫學院，參加創院院長黃崑巖90歲冥誕紀念活動，他感謝過去師長的教導，感念黃崑巖建立尊嚴、自主、奉獻的醫學院文化，培養具備人權、人文、人本等素質的醫生，交給台灣社會一個國際級醫學院。
國民黨昨翻出蕭美琴20年前的絕版自傳，書中提到自己只有美國籍，國民黨再轟如果不是當年的蕭美琴為了保有美國籍而說謊，就是現今的蕭美琴為了選副總統而說謊，呼籲民進黨與蕭美琴應該出面說清楚。蕭美琴回應，自己從未放棄過中華民國國籍，也在2002年放棄美國籍，其餘法律問題應尊重中選會的資格審查結果，20年前針對戶籍與國籍的規範容易使人混淆，但相關的資格認定皆已經過法律檢驗，「我確實是正港的台灣人。」
【民眾黨】
柯文哲昨繼續攻賴清德老家違建議題，他要求賴清德應該要公開稅籍資料，並直言這是誠信問題；至於被問及是否到賴老家前面直播，柯文哲則表示，不需要他出馬。另一方面，柯文哲日前說會遵循蔡英文的外交路線，但又不贊同蔡總統的兩岸關係和內政處理，柯文哲昨解釋，兩岸不用搞成僵局，台灣要有能力應對中國對台的野心，兩岸應該採取風險管理。
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