嗚呼哀哉　郭倍宏：連最基本的法律常識都沒有

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郭倍宏表示，陳乃靜總會長的遭遇，他曾在12月8日上午9：00召開記者會，要求檢察官開庭放人，怎麼會ㄧ字都沒提？開記者會當天正好爆出高市府政風處違法跟監平民百姓，東廠治市，新聞舖天蓋地，記者會新聞整個被淹沒，ㄧ條新聞都沒出來。這位簡議員，到底誰在製造仇恨，誰在顛倒是非，誰才是製造台灣社會對立的高手？
針對當天記者會訴求，郭倍宏指出，陳會長被收押禁見，他還沒有機會再訴諸社會公評，既然你這麼關切，他當然會配合演出了。他反問簡議員被監聽、監控過嗎？你曾被司法追殺過嗎？
郭倍宏8日當天記者會表示，台灣的民主政治演變到這樣直接以國家機器血淋淋的相殺，實在有夠悲哀！尤其是不相干的男主角早就退出舞台，並且已經離開很久了，但戲台旁的路人甲－他的後援會總會長卻還在被檢調單位收押禁見，如此荒唐的司法追殺劇，正在高雄立委第6選區冷酷的熱映中。
郭倍宏也話鋒一轉說，高雄市第6選區這段時間以來靈異事件不斷，他被誣陷的陳年舊案突然從過往不起訴復活，變成正式起訴，而他的後援總會長陳乃靜也因其所涉郭台銘犯罪情節「難認輕微」而遭羈押禁見已超過１個月，據聞檢察官續請假，還沒開過庭，所以純粹是押著人不放，既不開庭、也不交保。
郭倍宏指出，如今男主角郭台銘早就不演了，台下搖旗吶喊的路人甲卻還在羈押，這算哪門子的公平正義？ 郭倍宏也沉痛地說，他的後援會總會長陳乃靜是一個年近70歲的老人，身體並不好，前一陣子因腳的問題才開刀，為了他的選戰不顧形象在腰上綁束帶，現在被關了30多天前，如果「項莊舞劍，意在沛公」那麼司法追殺的對象應該直接對他本人，何必連累他的總會長？
郭倍宏認為，為了讓真相早一點水落石出，請儘速開庭讓陳乃靜獲得公平審理，並且早日交保返家，若檢調單位堅持該案一定要刻意拖到選後再處理，他鄭重宣布，明年元月13日，意識他高票當選當晚，他將在高雄地檢署門口搭蓬紮營抗議司法迫害，用此方式慶祝他的當選，他相信將有龐大的「陪睡團」一起陪他度過他的勝選之夜，元月13日咱們高雄地檢署見！