▲現代女性內外壓力包夾成三明治　專利好菌有助改善睡眠品質

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三明治世代壓力大、睡不好 陷入惡性循環負面影響「壓力」是現代人睡不好最主要的原因，徐婕芯醫師提到，像三明治族群有太多的壓力，包含家庭如：小孩、長輩、夫妻等關係，而且現在很多女性都是職場婦女，還會有工作壓力，甚至是工作的人際關係、孩子學校家長的關係等都會造成壓力、焦慮，導致睡眠困難。
而且漸漸邁入更年期，荷爾蒙出現變化也會影響睡眠。徐婕芯醫師表示，睡不好會帶來許多影響，而這些影響可能會跟睡不好的原因產生惡性循環，因為睡眠問題會影響情緒，造成工作、人際、家庭的交流出現問題，進而形成另外一種壓力，使得晚上又更加睡不好覺。
睡眠問題牽動全身 補充益生菌可以改善嗎？睡眠問題不只會影響隔天的精神，還會影響思緒、工作表現、人際關係，長期下來也會造成肌膚、腸胃道、情緒等生理、心理問題，可說是從頭到腳、從內而外全方面的影響。現在很多人喜歡用益生菌保健身體，民眾是否也能靠益生菌獲得好眠呢？
徐婕芯醫師表示，現在益生菌研究越來越廣泛，近幾年有一個很流行的學說叫作「腦腸軸」，認為腦、腸軸是一個雙向溝通的渠道，腦部分泌的神經傳導物質，如：多巴胺、血清素等，可以改善情緒，甚至改善睡眠，連腸道中的菌叢也有相同的功能，還能與腦部構成一個雙向的溝通，因此建議民眾可以選擇具有專利的特定菌種的益生菌，來幫助改善腸胃道菌叢生態並幫助身體調節出更多可以穩定情緒或幫助睡眠的神經傳導物質及助眠營養素。
在益生菌方面，徐婕芯醫師提到，現在具有科學專利的菌種，像植物乳酸桿菌、副乾酪乳酸桿菌、瑞士乳酸桿菌等，其實都有相關研究指出容易產生神經傳導物質GABA，有助於改善睡眠。
另外，營養素的補充也對睡眠改善有所幫助，徐婕芯醫師指出，像是B群裡的B6、B12，或是鈣、鎂，以及構成GABA、血清素、多巴胺等神經傳導物質，這些營養素其實都可以讓睡眠有更好地調整。
補充營養素、益生菌 也要了解「睡眠衛生」重要性除了營養素、益生菌的補充外，事實上「睡眠衛生」也很重要。徐婕芯醫師表示，首先需要創造一個適合睡覺的環境，不要有太多的光照、噪音，需要有一個專門用來入睡的地方，不要工作、生活、睡眠全部都在一個空間。
另外，睡前準備也是睡眠衛生的其中一環，徐婕芯醫師提到，睡前不要吃得太飽，也不要太常滑手機，因為手機產生的藍光，有時就算閉上眼睛仍會使腦部非常地活躍，另外有些刺激的物質像咖啡、濃茶，或是睡前大量運動等，都會造成過度興奮，讓睡眠受到影響。
透過這些達到睡眠衛生，備有一個良好的睡覺環境，將有助於改善睡眠問題。徐婕芯醫師表示，如果這些都達到了，睡眠問題還是沒有改善的話，才會用一些營養的補充品幫忙。
徐婕芯醫師強調，失眠、睡不好可先從睡眠衛生的建立、營養品的補充來改善，不一定需要用藥，但失眠是非常需要確切診斷的問題，若睡不好的情形已影響到生活，建議民眾應尋求醫師診斷、諮詢，選擇適合的用藥、營養補充品及睡眠改善方法，切勿自行隨意服用他人藥物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60163
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