青春動滋券發送！新北市加碼體驗活動 漆彈、攀岩都有課程教學
教育部體育署今（112）年起向16歲至22歲民眾發放青春動滋券，鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞運動賽事，112年度青春動滋券延長抵用期限至113年6月30日，113年度則可於113年1月1日元旦上午10時起開放領用，符合領取資格的朋友千萬別錯過，至新北運動中心使用青春動滋劵還有特色運動項目可體驗、另外加碼優惠也要把握。
記者吳政紘/綜合報導
新北市體育處表示，歡迎青年朋友持青春動滋券至新北市各國民運動中心運動，可購買體適能及游泳池單次票券，也有各式運動課程可選擇，想進一步了解身體組成分析Inbody，新莊、板橋、林口、新店運動中心也可持青春動滋劵做檢測。
特色運動項目在運動中心也體驗的到，包括林口運動中心的空氣槍射擊場，有專門教練帶領一步步學習，從握法到裝彈、上膛、瞄準射擊，有興趣的朋友可先致電查詢是否被包場，再前往體驗。永和運動中心設有漆彈場及攀岩場，揪團一起打水彈槍大戰，或是來場全身運動的攀岩，都充滿挑戰與樂趣！三重運動中心設有全電動射箭靶場，拔箭省時安全，拿青春動滋劵報名假日射箭體驗課程，含裝備及專業教練教學，可體驗當射手的快感！
為鼓勵青年朋友到運動中心運動，新店國民運動中心加碼推出「青春動滋卡」，全額使用青春動滋券購買，可享原價640元超值方案，可使用於游泳池、體適能中心及撞球；三鶯運動中心推出500元優惠方案，可選擇單堂運動課程體驗券3張、泳池會員10天卡、體適能會員10天卡或桌球場地卡1張(擇一)；鶯歌運動中心推出500元任選瑜珈、有氧、飛輪、舞蹈課程3堂、體適能館使用1.5小時50元及羽球場租借離峰時段 200元、尖峰時段 400元的優惠，青春動滋劵可分次抵扣，使用上非常方便。
另外，泰山體育館在體適能館、運動課程及球場租借都可使用；板樹體育館可用於羽球課程及羽球場租借、洛德城堡Fun Gym三重店及喜歡運動中心也可持青春動滋券至館內運動。青春動滋券詳細使用依各場館網站公告為主。