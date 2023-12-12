▲左上腹常悶脹痛、容易飽？小心「脾臟腫大」的肝硬化警訊！

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左上腹常會隱隱脹痛、悶痛？「脾臟腫大」可能是肝硬化警訊！
黃柏堯醫師指出，左上腹有不少器官，出現疼痛可能的原因繁多，除了胃痛、消化不良等，也可能和肺炎、胃炎、胰臟炎、心肌梗塞等有關，其中需留意的也包括脾臟腫大。
脾臟的位置、主要功能：脾臟的位置在胃部的左下方，左側肋骨下緣一帶，被肋骨所包蓋著，主要作用是關於人體造血、免疫、代謝等。它也是人體沉默的器官之一，一般情況下目測不到也摸不到，並且不會感覺到疼痛的感覺。脾臟腫大是脾臟疼痛的主要原因之一，而背後最常見的原因正是肝硬化。
脾臟腫大原因：肝硬化最常見！黃柏堯醫師更進一步說明，脾臟若是因腫大而引起疼痛，通常就是因為造血、免疫、代謝等機能運作出現問題所致，例如血栓、肝硬化、肝癌、血液疾病造成心臟血管阻塞等，其中肝硬化是最為常見的，因為肝臟的代謝出現問題，進一步影響到脾臟。因此即便肝臟是位於人體右側，肝硬化出現相關警訊時，也可能是以左側的脾臟腫大而疼痛呈現。
而且可能問題已較嚴重：值得注意的是，脾臟腫大初期其實也較感覺不到疼痛，一般是在腫脹較嚴重時才會有所察覺，疼痛感會比較像是脹痛、悶痛的感覺，此時脾臟往往也已經脹到兩倍大。換句話說，這也意味著背後引起的原因可能已經較為嚴重，例如較嚴重的肝硬化，或可能將要/已經發展成肝癌。
常左上腹痛就是脾臟腫大？還可能出現哪些其他症狀？
脾臟腫大除了悶痛、脹痛以外，也因為體積膨脹的關係，不適感可能跨足到左中腹，形成左中腹疼痛。另也可能壓迫到胃腸道，使得患者常常會感覺胃口沒那麼好、胃口明顯減少，明明就想吃東西，卻又很容易飽。
因此左上腹長期悶痛脹痛遲遲沒有改善，甚至感覺到蔓延到左中腹，或是食慾不佳、容易飽，其實也可以作為身體重大疾病的一種警訊，建議民眾提高警覺。尤其是已經摸得到膨脹感、凸起物。
脾臟腫大治療目標不在脾臟？醫：更重要的是背後的原因。
黃柏堯醫師表示，民眾左上腹疼痛就醫檢查，若發現是脾臟腫大所引起，通常超音波檢查就會再更進一步確認，了解肝臟是否正常。由於脾臟腫大常見可說是心臟或肝臟問題所產生的伴生現象，治療方向也就會著重在治療背後引起的原因，如前述提到的血栓、肝硬化、肝癌、血液疾病等。
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