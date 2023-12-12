2024大選前藍、綠、白黃金周造勢 新北板一運動場再成矚目焦點
隨著2024大選進入最後倒數階段，對於選前黃金周、選前之夜的造勢場地，因國民黨總統候選人侯友宜的現任新北市長身分，本命區的新北市自然格外備受矚目，連帶位在新北市板橋區的第一、第二運動場也都搶先在今年7月即被藍綠陣營各自借走；競選總部選在新北市新莊區的民眾黨總統候選人柯文哲，其新北市黨部主委陳世軒也回應要視競總規畫安排再行公布。藍、綠、白三黨選戰陣營在新北市各自較勁，勢必要在選前最後關鍵時刻猛力催票及展現團結場面。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，位在板橋區漢生東路的板橋第一運動場前廣場，歷年來都是選戰各陣營必爭之地，去年底侯友宜在競選連任新北市長時更因為場地租借問題遭民進黨批評與砲轟壟斷，從市府已核定資料中可知選前一周運動場前廣場已全都在明年選前半年即已被借走且直接申請連續借用10日；不過因總統大選為全國性選舉，勢必在首都台北市也會有大型造勢及選前催票之夜規劃，屆時如何規劃，各陣營目前謹守保密，暫不透露。
新北市政府體育處表示，依據市府所屬運動場館使用管理要點辦理，申請人應於使用日前六個月至一個月以書面資料申請，每次申請使用天數以連續十日為限；其中板橋第一運動場前廣場已在7月15日核定，借用日期為明年的1月3日至12日；第二運動場則是在7月25日核定，借用日期為明年1月11、12日，至於相關申請人資料則礙於個人資料法規定不方便提供。