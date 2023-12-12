平價迴轉壽司別只吃爭鮮！「低調姐妹店」藏4年　老饕吃過回不去

比手搖飲便宜！7-11芋見歐蕾「大甲芋泥+Q彈芋圓」　寄杯限時59元

▲7-11首度推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，門市限時60元，寄杯2杯118元。（圖／7-11提供）
▲7-11首度推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，門市限時60元，寄杯2杯118元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

芋泥控注意，7-11新品推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，使用在地芋頭製作的芋圓跟芋泥再加入滑順牛乳，原價85元、限時59元可寄杯，對比知名手搖飲店，大杯芋頭鮮奶加芋圓約售價90元至105元，雖然不像手搖店現煮配料，但搭配優惠活動有價格優勢外，還可以24小時想喝就喝！

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7-11自12月13日起，重磅推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」使用在地芋頭製作的芋圓跟芋泥再加入滑順牛乳，雙重芋泥口感，口感層次豐富，咀嚼中帶出芋圓甜香，每一口都喝得到芋頭與香醇奶味，身為芋頭控絕對必喝！冷熱皆宜，一次滿足不同需求。

並且新品限時優惠，12月13日起至12月26日前，「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」門市原價85元、特價60元。同時段CITY PEARL珍珠熱飲全品項也祭出任選第2杯半價活動（價低者折）

APP行動隨時取自12月15日起限7天，「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」2杯優惠價118元，相當於59元爽喝、可寄杯，每日限量1,000組，每會員每日限購2組。

▲7-11。（圖／7-11提供）
▲7-11自12月13日起，重磅推出「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」。（圖／7-11提供）
全家則是將「夯番薯」與烘焙品牌「匠土司」等比縮小，分別變身為3D造型一卡通與悠遊卡，匠土司的軟綿Q彈、夯番薯靈魂人物「夯總」及牛皮紙袋造型通通神還原，每卡售價390元。

自12月13上午11:00起開放於FamiPort預購，「全家」會員亦可至會員APP「全+1商城」選購，凡購買任一造型票卡即贈指定商品優惠券。

▲全家則是將「夯番薯」與烘焙品牌「匠土司」等比縮小，分別變身為3D造型一卡通與悠遊卡。（圖／全家提供）
▲全家則是將「夯番薯」與烘焙品牌「匠土司」等比縮小，分別變身為3D造型一卡通與悠遊卡。（圖／全家提供）

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