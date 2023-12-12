全家35週年慶！咖啡、10款鮮食「免費加大」 爽吃雙倍蛤蜊炊飯
全家歡慶35週年，宣布加量不加價推出「35%增量大回饋」，除了美式咖啡免費加大外，還有精選10款熱銷明星鮮食，於12/13起連續三週每週三，固定推出不同驚喜品項，個別以「整體放大」、「主菜加量」或「數量增多」三大形式增量，首推海之味漁夫飯加量雙倍蛤蜊超滿足，還有超商首見35層超厚千層蛋糕，同款價格飽度加倍。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家35週年回饋活動，10款熱銷明星鮮食商品，只要包裝上有「增量大回饋」標示，通通加量不加價，首波於12/13推出增量版「海之味漁夫飯」、「稻荷壽司」、「香草卡士達泡芙」、「古早味香滷嫩雞胸」與「蒜香紐奧良風味雞Q丸」，為消費者帶來豐富選擇；12/20再推增量版「青醬雞肉義大利麵」、「克林姆麵包」與「法式千層蛋糕」，經典熱銷鮮食不可錯過；12/27則有增量版「義式蕃茄紅醬燻腸焗飯」與「紅豆麵包」。
其中推薦「海之味漁夫飯」，以主菜加量方式，將主菜蛤蜊加量至2倍，以及肉量增加1.5倍的「青醬雞肉義大利麵」，還有燻腸從4根升級為6根的「義式蕃茄紅醬燻腸焗飯」。甜點有超商首見，加厚至35層的「法式千層蛋糕」與整顆直接放大35%的「香草卡士達泡芙」，不僅視覺味覺都衝擊。
麵包有變大35%的「克林姆麵包」與「紅豆麵包」；輕食可選擇擁有超高CP值的「稻荷壽司」，從4入升級為5入；「古早味香滷嫩雞胸」、「蒜香紐奧良雞Q丸」也免費加量35%。
當然最夯的咖啡也有加量優惠！12月13日起至26日前，全家會員APP隨買跨店取，大杯經典美式特價35元，相當於中杯價格，特大杯經典美式則為45元大杯價格，咖啡控們趕快手刀寄杯。此外，「全家」自有品牌FamiCollection更推出近60項商品享2件35% OFF，等同於65折，包含熱銷寶特飲品古早味紅茶、四季春青茶等，以及海鹽薯條、蜂蜜腰果、鮮果乾等零食。
7-11則是自12月13日起，將推出全新口味思樂冰「黃風俠思樂冰」，特別調製全新黃檸檬口味，以萊姆和黃檸檬調和發想打造完美黃金酸甜比例，碳酸口感直凍腦門，同樣共3種容量規格，將於全台400間門市陸續開賣，讓思樂冰粉絲們重溫令人懷念的兒時滋味。
此外，12月15日起至12月17思樂冰還有指定品項買1送1優惠，包括可口可樂、果漾蘋果風味蘇打「大杯買1送1」。