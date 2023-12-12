楊丞琳慘了！一句話激怒9872萬河南人 大陸官方出手調查
楊丞琳於9日在河南鄭州舉行「LIKE A STAR」巡演，演唱會上一時口快，說出「河南人愛騙人」，引起軒然大波，激怒9872萬的河南人。今（12）日傳出主辦單位被政府部門約談，還得遞交當晚的演唱會影片，目前相關部門正在進行後續處理中。
記者吳雨婕／綜合報導
楊丞琳9日在河南舉行演唱會時，官方攝影機不小心拍到台下情侶熱吻，引起全場尖叫，楊丞琳現場找人，但因為找不到人，因此脫口：「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我。」一句話隨即發酵，讓9872萬的河南人暴怒，紛紛在網路上抨擊，對此，楊丞琳趕緊在微博發文道歉止血，不過卻似乎沒有什麼效果，還因此連帶影響老公李榮浩。
有陸媒《上游新聞》訪問大陸律師聶煒昌，該律師表示，楊丞琳說出「河南人愛騙人」，恐觸犯《營業性演出管理條例》第二十五條，該條款嚴禁演出中出現「危害社會公德」或「損害民族優秀文化傳統」的情況，演出場所經營單位和演出主辦單位一旦發現有違規行為，應立即制止，並向當地文化主管部門及公安部門報告。而今天稍早也傳出相關單位已經介入調查。
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