▲「經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVI)」常見迷思破解！專家帶你正確認識主動脈瓣膜狹窄治療

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主動脈瓣膜狹窄簡介
主動脈瓣膜狹窄是常見的心臟瓣膜疾病之一，好發於老年族群，主要是因為主動脈瓣這扇門，隨著年齡增長漸漸退化，年久失修，無法順利將血液送出，就可能對心臟造成額外壓力，影響全身血液循環。
陳紹緯教授指出，若發生重度主動脈瓣膜狹窄，將造成喘、胸悶、昏厥，甚至心臟衰竭等嚴重症狀，沒有及早接受治療，預期壽命可能只剩2到5年。
專家詳解TAVI迷思 八個Q&A一次看！
Q1：請問教授，TAVI和傳統開胸手術有什麼差異？
TAVI可說是瓣膜手術的一大劃時代進展。隨著技術純熟，加上有著傷口小、復原快、術後感染風險較低等優點，所有治療指引皆建議將TAVI做為第一線主動脈瓣狹窄治療，特別是在年長的病人。
陳紹緯教授說明，TAVI手術的進行方式大多是經由腹股溝，利用導管將新瓣膜送往舊瓣膜的位置直接置換。大部分可以在局部麻醉、不插管的狀況進行；而開胸手術則是需要將舊瓣膜切除，再植入新瓣膜。雖然聽起來可怕，但其實開胸手術歷史悠久，具備長期的療效及其安全性。重要的是，及早發現並與醫師討論，選擇合適自己的治療選項，將病灶早日根除才是關鍵。
Q2：傷口愈小愈好嗎？哪些族群適合／不適合使用TAVI治療？
陳紹緯教授提醒，由於每位患者情況不同，實際的治療方案仍須由醫師詳細評估，共同討論出最適合的選項。
以TAVI來說，第一首要確定的是解剖位置是否合適；第二是否有其他心臟血管疾病需一併治療，因為TAVI主要是以治療主動脈瓣膜狹窄為主，而標準的開胸手術則是能治療包括重度冠狀動脈狹窄、二尖瓣、三尖瓣、心律不整、主動脈瘤等疾病，因此建議，有其他心臟血管疾病者，可以利用開胸手術一併處置；第三若是預期壽命較長的年輕患者，也會建議選擇開胸手術，達到長期療效。
Q3：TAVI是否有健保給付？費用大約是多少？有機會減輕負擔嗎？
由於TAVI是相對新穎的手術，因此若完全自費需將近100多萬，目前健保提供有條件給付，符合條件的患者負擔費用落在10萬左右。
以上資訊僅供參考，詳情請見衛生福利部中央健康保險署－經導管置換主動脈瓣膜套組－TAVI（整組含導引線）最新公告（健保審字第1110670819號）
陳紹緯教授呼籲，健保無法通過者，仍建議透過開胸手術積極治療，目前外科手術僅瓣膜選擇可能須自費負擔。當然年長者如果能選擇TAVI是最好，但如果因為費用問題無法支付，仍會建議接受開胸手術，希望有疾病儘早治療是最重要的！
Q4：置換的瓣膜該如何挑選？
選擇TAVI手術，原則上只有生物瓣膜能使用；而選擇開胸手術，則有金屬瓣膜及生物瓣膜能挑選。金屬瓣膜耐用期限長，大多可終身使用，缺點是需終身服用抗凝血劑來預防血栓；生物瓣膜則是有豬和牛兩種選擇，優點是抗凝血劑僅需服用三個月即可停用，不過長期使用可能會慢慢退化，因此在10到20年間，有機會需再次進行手術。
Q5：先前已使用開胸手術者，未來還有機會選擇TAVI嗎？
第一次使用開胸手術，選擇金屬瓣膜者，因為耐久性高，不一定需要再次手術；然而，若是選擇生物瓣膜者，可能在10到20年間，面臨再次手術風險，這時可依照病患狀況考量，選擇再次開胸或是TAVI。
陳紹緯教授解釋，生物瓣膜通常會退化的是中間區塊，但外面框架仍相當穩固，是可以利用TAVI的方式，將經導管新瓣膜植入，達到療效。
不過民眾也可能好奇，先前已使用TAVI，日後還有機會選擇TAVI嗎？陳紹緯教授說明，國外的成功案例是不少，但比起先使用開胸再TAVI者，TAVI再TAVI者的困難度是相對高，可行性低。原則上如果是相對年輕的患者，預期可能會需要經過兩次手術，就會建議先以開胸手術為主，這樣未來若有TAVI的使用需求，可行性也較高。
醫師的叮嚀：
在選擇生物瓣膜時，通常會考量其耐用程度，避免提早退化，很快地面臨再次手術的風險。選擇牛瓣膜的耐用性會較豬瓣膜來得好。
第二次選擇使用TAVI的患者，可能會受限於第一次瓣膜的框架，增加手術困難度，因此若能在第一次植入時，選擇新型可擴式的乾式瓣膜，除了使用時間有望延長，框架大的優點也讓未來需要再次置換時，能選擇TAVI將原有的乾式瓣膜擴大，放入新瓣膜，進行瓣中瓣手術，有機會不用承擔開胸手術風險。
Q6：TAVI可能的併發症？會有失敗跟死亡風險嗎？
任何手術都是有一定的危險性，TAVI雖然具有極高的成功率，但仍有一定的風險及併發症存在，尤其是術後可能需要植入心律節律器，以及植入的瓣膜周圍發生側漏問題，不過隨著這項技術愈來愈純熟，發生比例已逐步下降。
Q7：TAVI術後都需要裝置心臟節律器嗎？
陳紹緯教授表示，在TAVI發展起步時，心臟節律器的植入比例確實相當高，有將近2成的風險。不過就如同上一段的回答，隨著技術進步後，現在TAVI術後的併發症比例已大幅下降，將近不到1成的人需要植入心臟節律器。但如果經評估有需要者，仍需依照醫囑裝置。
Q8：TAVI術後後有哪些注意事項？以及生活品質如何？
TAVI屬於微創手術，沒有所謂的大傷口，因此恢復相當快。順利的狀況下，有機會在2到3天後出院，如果不是從事粗重類型的工作，可以在術後一週回歸工作崗位。至於抗凝血劑或抗血小板藥物的使用，則須視瓣膜類型而有不同服用方法，遵從醫囑按時回診追蹤。
沒有最好只有最適合！關於老夫妻確診主動脈瓣膜狹窄⋯⋯
陳紹緯教授也分享先前讓自己印象深刻的病例，起初第一位是70多歲奶奶，被診斷為重度主動脈瓣膜狹窄合併有主動脈瘤，在目前的治療指引中，是建議使用開胸手術一併切除主動脈瘤，同時置換新的人工瓣膜，而手術也相當順利，並按時回診追蹤。
不過就在6、7年後，奶奶的先生在某次的陪病過程，陳教授竟意外發現他有類似主動脈瓣膜狹窄的症狀。因為爺爺已相當年邁，建議使用TAVI置換，所幸手術相當順利，也在術後2到3天就順利返家。
有趣的是，一對夫妻、一樣的疾病，卻因為病況不同而選擇不同治療。由此可見，沒有最好的手術，只有最適合的手術！
主動脈瓣膜狹窄三警訊 及早揪出「心」頭大患
最後，陳紹緯教授想提醒，一旦出現喘、胸悶、昏厥等症狀時，務必及早就醫，安排相關檢查，有機會在早期揪出心臟相關問題。就算是在基層診所，也能請醫師聽「心」音，確認有無心雜音。如果是天生主動脈瓣只有兩扇門（正常是三扇），也可能讓退化提早報到，需要提前開始進行例行檢查。
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