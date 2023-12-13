▲聽心音找出心病！　 1檢查有效判斷心臟瓣膜受損程度

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瓣膜性心臟病出現不適 恐已錯失治療時機其中，瓣膜性心臟病，早期無明顯症狀，當有明顯不舒服，就診時可能已達到嚴重等級或錯失瓣膜修補的契機；或是已經出現顯著心臟擴大、心功能衰退，甚至已經呈現心臟衰竭情況，導致手術或治療後的恢復不佳。因此，有效篩檢對心瓣膜等心臟疾病之防治非常重要，除了幫助病人，得以適當藥物控制、減緩惡化，也可透過規律追蹤，幫助病人在最佳時機接受適當手術或心導管治療，有效預防不可逆的心臟衰竭或更嚴重的相關併發症，增進病人的生活品質與壽命。
聽診心臟出現雜音 應進一步安排檢查高醫心臟血管內科許栢超主任說明，正常血液在心臟內流動，是穩定的單行道流動，當心臟因為瓣膜疾病或左右心臟間發生結構缺損，就會產生亂流而發生不正常的雜音，專業的心臟科醫師聽出異常時，就會進一步安排心臟超音波檢查。
心臟超音波判斷心臟瓣膜受損程度 及早介入治療高醫心臟血管內科檢查室李香君主任表示，心臟超音波是一項精細複雜的檢查，是沒有輻射線又可診察確定心臟瓣膜受損嚴重程度的唯一檢查方式，幫助心臟科醫師判斷病人的最適當醫療處置。早期診斷，是及時治療的關鍵，使合適的病人接受到最先進的手術或介入性治療，減少不可逆的心衰竭、心律不整等狀況的發生，也有效減少死亡率與增進生活品質等多方好處。
心臟病篩檢活動 出現疑似症狀盡早檢查高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科為了幫助民眾，更加了解心臟病篩檢的方法與其重要性，與臺灣介入性心臟血管醫學會聯合舉辦「聽心音、找心病」活動。如果您或家人，有疑似症狀如日常輕微活動發生胸悶、暈眩或呼吸急促、易喘等，或想進一步了解，都歡迎前往，接受心臟血管專科醫師的免費聽診與理學檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60188
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