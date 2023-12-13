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聽心音找出心病！　 1檢查有效判斷心臟瓣膜受損程度

▲聽心音找出心病！　 1檢查有效判斷心臟瓣膜受損程度
▲聽心音找出心病！　 1檢查有效判斷心臟瓣膜受損程度

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】心臟血管病一直為國人十大死因的第二名，常見的心臟血管疾病包括：主動脈疾患、高血壓性心臟病、冠狀動脈心臟病（狹心症及心肌梗塞）、瓣膜性心臟病、心律不整、心臟衰竭、先天性心臟病等。

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瓣膜性心臟病出現不適　恐已錯失治療時機

其中，瓣膜性心臟病，早期無明顯症狀，當有明顯不舒服，就診時可能已達到嚴重等級或錯失瓣膜修補的契機；或是已經出現顯著心臟擴大、心功能衰退，甚至已經呈現心臟衰竭情況，導致手術或治療後的恢復不佳。因此，有效篩檢對心瓣膜等心臟疾病之防治非常重要，除了幫助病人，得以適當藥物控制、減緩惡化，也可透過規律追蹤，幫助病人在最佳時機接受適當手術或心導管治療，有效預防不可逆的心臟衰竭或更嚴重的相關併發症，增進病人的生活品質與壽命。

聽診心臟出現雜音　應進一步安排檢查

高醫心臟血管內科許栢超主任說明，正常血液在心臟內流動，是穩定的單行道流動，當心臟因為瓣膜疾病或左右心臟間發生結構缺損，就會產生亂流而發生不正常的雜音，專業的心臟科醫師聽出異常時，就會進一步安排心臟超音波檢查。

心臟超音波判斷心臟瓣膜受損程度　及早介入治療

高醫心臟血管內科檢查室李香君主任表示，心臟超音波是一項精細複雜的檢查，是沒有輻射線又可診察確定心臟瓣膜受損嚴重程度的唯一檢查方式，幫助心臟科醫師判斷病人的最適當醫療處置。早期診斷，是及時治療的關鍵，使合適的病人接受到最先進的手術或介入性治療，減少不可逆的心衰竭、心律不整等狀況的發生，也有效減少死亡率與增進生活品質等多方好處。

心臟病篩檢活動　出現疑似症狀盡早檢查

高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科為了幫助民眾，更加了解心臟病篩檢的方法與其重要性，與臺灣介入性心臟血管醫學會聯合舉辦「聽心音、找心病」活動。如果您或家人，有疑似症狀如日常輕微活動發生胸悶、暈眩或呼吸急促、易喘等，或想進一步了解，都歡迎前往，接受心臟血管專科醫師的免費聽診與理學檢查。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60188

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