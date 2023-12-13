緬甸成最大鴉片生產國！取代阿富汗　一年生產1080噸罌粟

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緬甸的「鴉片經濟」總價值估計升至10億至24億美元（約78億至187.2億港元），相等於緬甸2022年國內生產總值（GDP）的1.7%至4.1%。
由於緬甸局勢動蕩不安，農夫們為了謀生從2022年起大量種植罌粟，2022年生產的鴉片估計為790公噸。而緬甸2022至2023年的鴉片產量，達到20多年來的最高水平。
聯合國報告指出緬甸罌粟產量激增的原因，「合法經濟機會有限，進入市場的管道也限縮，國家基礎建設不足，以及因通膨和貨幣貶值而持續惡化的經濟環境，導致鴉片及其他非法商品成為維持基本生活開銷的吸引性選擇。在緬甸，種植罌粟顯然在去年下半年已成為農夫的主要選擇。」
今年緬甸鴉片製造量大增36%，已是阿富汗的3倍以上，與此同時統治阿富汗的塔利班去年頒布罌粟種植禁令，阿富汗罌粟產量銳減95%。緬甸今年鴉片製造量達1080公噸，大幅超過阿富汗的330公噸。
緬甸的新鮮與乾燥罌粟價格平均每公斤分別為317與356美元（約9973至1萬1200元台幣），最大的生產地位於俗稱「金三角」的泰緬邊界，即緬甸鄰近泰國和寮國的邊界。
罌粟是提煉鴉片的原料，而鴉片是毒品「海洛因」的關鍵成分。包括台灣在內，世界多國將海洛因列為一級毒品。
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