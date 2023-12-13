行政院科技顧問會議啟動！台積電劉德音、聯發科蔡明介替產業發聲

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針對近期傳出的三星藉由折扣搶2奈米訂單，劉德音在會前受訪表示，客戶看的是技術品質；針對明年產業景氣則說，希望明年是非常健康的一年。
蔡明介則在會前受訪提到，將會在科技顧問會議中，以產業經驗提供討論，協助政府不要做出錯誤的決定。
總統蔡英文今天出席科技顧問會議時指出，全球已邁入科技即國力的時代，我國已躍升並扮演全球科技要角，行政院科技顧問會議為我國最高層級科技發展策略諮詢會議。2006年時任行政院副院長曾參與科技顧問會議，感謝當時的科技顧問為台灣半導體與生技產業提出建言，奠定我國的科技產業發展基礎，造就現在台
灣的世界級產業。
蔡英文說，目前台灣已有完整半導體生態系和先進的2奈米製程，未來10年內晶創台灣方案將投資3000億元，政府亦將結合AI突破性創新持續協助半導體產業研發和人才，淨零方面政府亦會結合產學研與民間團體能量，使台灣成為淨零科技典範國家，希望這次可透過與國內外科技顧問交流，擘劃未來發展方針。
本次科顧會議召集人、行政院長陳建仁表示，政府與民間同心協力，2017年推動前瞻基礎建設計畫，今年2023年瑞士洛桑管理學院世界競爭力排名，台灣名列全球第6，尤其在科學建設為全球第5名與技術建設為第8名，其中，每千人研發人力，連續3年排名蟬聯世界第一；明年度科技預算達1500億，成長達18%，希望台灣能持續往永續發展的路上邁進，期望本次會議結論作為未來施政重要參考依據，並維持我國競爭力。
國科會指出，本次科技顧問會議定位為國家最高層級科技發展策略會議，經先期研析後，擇定以對我國未來產業經濟、國際合作，以及社會環境具全面性影響的半導體×AI、淨零科技2大議題，並以國家長期科技戰略為考量，擘劃未來10年科技發展方向，3天閉門會議結束後，將在15日下午舉辦會後記者會，說明總結結論。