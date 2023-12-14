決戰30天／溫暖貓派蕭美琴展現高人氣　輔選綠小雞開拓同溫層票源

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德個性極為自律，更有眾所皆知的道德潔癖，不接受灰色地帶的妥協，行事作風雷厲風行；反觀以「戰貓」自稱的蕭美琴身段柔軟，智慧、冷靜務實態度面對瞬息多變的外交局勢，就連美國眾議院前議長裴洛西都盛讚蕭是一位出色外交官和戰略思想家，顯見其外交手腕極為沉穩、細膩，讓賴蕭配成為完美互補。
擔任駐美大使的蕭美琴，如今點頭擔任賴清德搭檔。有黨內人士表示，蕭美琴遠離政壇喧囂3年半，返台後則立即進入戰鬥模式，完全非常熟悉選戰與造勢助講，對於活動也是來者不拒，配合度高且曝光度極強。
據悉，立委候選人爭相預約與蕭美琴同框，而競辦要求小雞們不要安排掃街，目標為開拓同溫層票源，也因此候選人絞盡腦汁，安排輔選行程多元，從貓咖啡廳、台積電創新館、棒球打擊練習場到同遊碧潭等，有別於賴清德傳統選戰模式，兩人在最後階段分進合擊，衝刺選票。
另有綠營人士分析，蕭美琴投入選戰後，為過去選戰帶來不同的氣象，溫暖風格也形塑與賴清德不同的貓派形象，對於年輕人與寵物族都非常吸睛，預估能外溢到立委選情、後勢看漲，貓狗徽章風靡程度，堪稱為本次大選最強選舉小物。
該人士也分析，蕭美琴歷經駐美代表的歷練，如今再進化成2.0，發言談吐更加成穩且游刃有餘，雖脫離選戰許久卻又能立即轉換角色、立即上手，認為唯一要加強之處，「就是一天要當兩天用！」
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。