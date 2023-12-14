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決戰30天／溫暖貓派蕭美琴展現高人氣　輔選綠小雞開拓同溫層票源

▲蕭美琴擔任賴清德副手搶攻年輕選票，有綠營人士分析民調有顯著成長，認為效應會外溢到立委選情、後勢看漲。（圖／記者林調遜攝）
▲蕭美琴擔任賴清德副手搶攻年輕選票，有綠營人士分析民調有顯著成長，認為效應會外溢到立委選情、後勢看漲。（圖／記者林調遜攝）

記者陳威叡／台北報導

選舉倒數30天，藍綠白三組人馬死鬥，民進黨總統候選人賴清德找來駐美前大使蕭美琴擔任副手，赴美交接後返台正式進入戰鬥模式。黨內人士分析，蕭美琴經過歷練已進化為「2.0版本」，發言談吐更加成穩且游刃有餘，雖脫離選戰許久卻又能立即轉換角色，從各項民調顯示皆有3至6％成長，預估能外溢到立委選情、後勢看漲，貓狗徽章風靡程度，堪稱為本次大選最強選舉小物，更不難看出蕭美琴超高人氣，立委小雞更爭相預約同框，唯一要加強之處，「就是一天要當兩天用！」

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在上月20日，賴清德手中王牌蕭美琴正式亮相。而蕭美琴於2020年參選立委連任，以些微差距惜敗後，揮別深耕10年的花蓮，並獲總統蔡英文重用成為首位女性駐美代表，就此帶著4隻貓赴華府就職，至今3年時間，曾被美國《彭博》選為八大風雲人物，《紐約時報》盛讚是華府最有影響力大使，就連AIT處長孫曉雅也認可台美關係史上最佳。

▲蕭美琴親民且配合度高，立委候選人爭相預約行程搶同框。（圖／賴清德競辦提供）
▲蕭美琴親民且配合度高，立委候選人爭相預約行程搶同框。（圖／賴清德競辦提供）
賴清德個性極為自律，更有眾所皆知的道德潔癖，不接受灰色地帶的妥協，行事作風雷厲風行；反觀以「戰貓」自稱的蕭美琴身段柔軟，智慧、冷靜務實態度面對瞬息多變的外交局勢，就連美國眾議院前議長裴洛西都盛讚蕭是一位出色外交官和戰略思想家，顯見其外交手腕極為沉穩、細膩，讓賴蕭配成為完美互補。

擔任駐美大使的蕭美琴，如今點頭擔任賴清德搭檔。有黨內人士表示，蕭美琴遠離政壇喧囂3年半，返台後則立即進入戰鬥模式，完全非常熟悉選戰與造勢助講，對於活動也是來者不拒，配合度高且曝光度極強。

▲立委候選人爭相預約蕭美琴行程搶同框，也絞盡腦汁發想不同於傳統造勢的行程、增加曝光度。（圖／賴清德競辦提供）
▲立委候選人爭相預約蕭美琴行程搶同框，也絞盡腦汁發想不同於傳統造勢的行程、增加曝光度。（圖／賴清德競辦提供）
據悉，立委候選人爭相預約與蕭美琴同框，而競辦要求小雞們不要安排掃街，目標為開拓同溫層票源，也因此候選人絞盡腦汁，安排輔選行程多元，從貓咖啡廳、台積電創新館、棒球打擊練習場到同遊碧潭等，有別於賴清德傳統選戰模式，兩人在最後階段分進合擊，衝刺選票。

另有綠營人士分析，蕭美琴投入選戰後，為過去選戰帶來不同的氣象，溫暖風格也形塑與賴清德不同的貓派形象，對於年輕人與寵物族都非常吸睛，預估能外溢到立委選情、後勢看漲，貓狗徽章風靡程度，堪稱為本次大選最強選舉小物。

該人士也分析，蕭美琴歷經駐美代表的歷練，如今再進化成2.0，發言談吐更加成穩且游刃有餘，雖脫離選戰許久卻又能立即轉換角色、立即上手，認為唯一要加強之處，「就是一天要當兩天用！」

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