鳳梨釋迦輸中遭稱「有介殼蟲」！防檢署、農糧署說話了

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然而，防檢署表示，中方未提供完整檢疫規範，無從得知中方科學性風險評估、關切的有害生物種類、要求的供果園生產、病蟲害防治及包裝場管理規範、檢出有害生物時的檢疫處理措施及標準等相關規範。
對於近期傳出台東鳳梨釋迦輸往中國、一批檢出病蟲害而遭退運一事，防檢署表示，目前未於海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台正式接獲中方不合格通報，無法確認該批鳳梨釋迦檢出病蟲害情形，署方也將持續依現行鳳梨釋迦輸中的做法辦理檢疫，取樣全數檢查確認無介殼蟲等有害生物後，在無加註特殊內容條件下，核發輸出植物檢疫證明書。
此外，防檢署呼籲，請中方儘速提供鳳梨釋迦輸入檢疫規範並透過兩岸平臺對話討論，以確認關切的有害生物種類或有無其他檢疫要求，依之辦理。
胡忠一表示，台灣的鳳梨釋迦在生產過程中，會輔導做產銷履歷驗證，而目前已有583公頃完成驗證、800餘公頃仍在輔導當中，且除供果園、田間外，集貨場、分級包裝廠，每一項都會密切把關，避免洗選、分級過程中有蟲體停留，目前台東改良場也開發2台洗選機，通過玻璃照隔離，提高安全度達到99%。
對於中國稱檢出台東鳳梨釋迦帶有介殼蟲、並加以退運一事，胡忠一也表示，目前還未收到相關報告，不清楚檢出情況，但不論檢出狀況如何，都會通過產銷履歷等方式，把我方生產、田間、集貨場、分級包裝過程的每一項做好。