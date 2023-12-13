2024台股正向發展、有2大驅動力！AI手機PC讓供應鏈大受惠

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凱基投顧董事長朱晏民表示，現階段經濟雖下行但剛剛好有韌性，可讓美國聯準會結束貨幣緊縮，但並沒有到引發衰退疑慮的程度。在聯準會停止升息與軟著陸的預期下，先前不斷攀升的美債殖利率也因此拉回震盪整理，帶來股市反彈，並預期美國經濟明年第三季落底，而市場預估降息時間點可能落在明年5、6月，到時候可能又會出現新的行情。
朱晏民表示，庫存回補、通膨趨緩所帶來的雙位數企業獲利成長預估，將成為支撐2024年全球股市的主要力量，但上半年在利率仍高、經濟下行的情況下，股市在反彈後進一步上檔空間可能有限，下半年在進入降息循環後，將會有較明顯的行情，他也提醒要注意明年11月美國總統大選，大選前三季可能股市都會有些震盪。
展望2024年台股市場，朱晏民認為有兩大動力，首先是全球製造業歷經一年半的調整，開始進入庫存回補週期，而這樣的週期將會持續一年半到兩年的時間。第二是AI驅動的科技創新，將支撐台股未來兩年獲利迎來結構性增長，尤其各大手機與PC品牌廠計畫將AI功能導入終端裝置，預計將引爆新一輪換機潮，台股在整體AI供應鏈的產業地位將明顯受惠。
至於大中華區投資展望，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，由於美國經濟明年恐放緩，而利率暫時仍然停留在高位，估計會繼續為資本市場帶來波動。中國方面，預計官方將持續推出政策以穩定經濟表現，估值偏低的港股具投資機會。建議投資人應專注於獲利能見度高的個股，並於合理估值水平買進，趁回檔布局而不追高，是明年港股投資策略的重中之重。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。