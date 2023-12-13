副總統候選人用英文辯論？趙少康酸「到底選哪國總統」：挺有創意
2024大選倒數中，副總統辯論會將於明年1月1日登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈今（13）日接受媒體專訪表示，自己以往用英文演講較多，希望辯論時不會混雜中、英、台3種語言來表達。對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄認為蕭美琴3種語言能力兼俱，但是國民黨副總統參選人趙少康則會「累死」，不過趙少康本人也不甘示弱，反酸「現在到底是要選哪國總統？」
政治中心/綜合報導
吳欣盈今天上午接受媒體訪問時，被問及辯論準備情形，她表示，其他候選人都是政治老手，在學生時期，自己辯論、演講都是用英語比較多，希望在本次辯論中自己不會需要中、英、台語混雜，盼能用華語把理念跟大家分享、溝通。
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄聞言則表示「這會累死趙少康吧」，不過無論要用中文、台語或是英文辯論，他都可以代表民進黨副總統候選人蕭美琴答應。
趙少康稍早接受媒體訪問被問及相關議題時，他直言「問題是我們到底要選什麼？我們是選美國的總統、副總統，還是中華民國的總統、副總統？」
趙少康說，他們二位英文都很好，因為成長過程都在美國，但現在要選的是中華民國的正副總統，英文好當然很好、很重要，與外國溝通很方便，但是辯論有點奇怪，從中華民國創國以來，還沒聽說過總統選舉用英文辯論的，不過滿有創意的。