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「好小子」阿國、小胖罕合體！3人近況曝光　他曾坐牢11年

▲「好小子」左孝虎（左起）、顏正國、陳崇榮3人近況曝光，其中顏正國曾因為年少荒唐入獄服刑11年。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲「好小子」左孝虎（左起）、顏正國、陳崇榮3人近況曝光，其中顏正國曾因為年少荒唐入獄服刑11年。（圖／翻攝自豆瓣電影）

記者吳雨婕／綜合報導

喜劇片《好小子》捧紅當年12歲的「阿國」顏正國、「小胖」陳崇榮、「小虎」左孝虎，而近日有民眾巧遇顏正國以及陳崇榮，縱使獨缺左孝虎，但依舊勾起許多人的回憶，如今3人各自的近況也跟著曝光，陳崇榮淡出演藝圈，從事電腦工程師；顏正國經過荒唐歲月後，開啟了導演身分；左孝虎則是轉為幕後工作，當起了外景導演。

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電影《好小子》為台灣1986年拍攝的功夫喜劇片，上映後在日本、韓國、東南亞地區掀起熱潮，詼諧生動的武打情節成為許多6、7年級生中心裡的經典電影之一。此系列電影還拍攝了高達10集之多，也捧紅劇中許多演員，包含顏正國、陳崇榮、左孝虎、譚艾珍、胡瓜等人，而當年是童星的顏正國、陳崇榮、左孝虎還因此組團「好小子」，在演藝圈闖蕩。

▲「小胖」陳崇榮（左一）、「阿國」顏正國（右一）和店家老闆留影。（圖／翻攝自五六年級皇室耍廢團臉書）
▲「小胖」陳崇榮（左一）、「阿國」顏正國（右一）近日與店家老闆留影，「好小子」罕見合體。（圖／翻攝自五六年級皇室耍廢團臉書）
其中陳崇榮在「好小子」3人中年紀最小，討喜的外型讓人印象深刻，在1990年拍攝完電視劇《家有仙妻》後淡出演藝圈，長大後投身電腦業，從事電腦工程師，還自己開了一家店，直到2013年時在顏正國的邀請下，一起演出微電影《人生》，睽違近20年再度同框，掀起一波回憶殺。

至於顏正國則是因為出名太早，國中時期數度休學，之後甚至染上毒癮，在1996年到1998年犯下毒品、槍砲、竊盜等前科，還在2001年時犯下擄人勒贖案，坐牢11年，於2012年假釋獲准，改頭換面的他，從事書法教學與公益活動，除了與陳崇榮一起演出微電影外，還開始執導演筒，自導自演公益電影《如果》；2018年時執導的幫派電影《角頭2：王者再起》，票房高達1.27億元台幣。

▲高捷、顏正國出席《少年吔，安啦！》30週年致敬合輯記者會。（圖／MTI音樂科技學院基金會提供）
▲顏正國（左）現在是導演。（圖／MTI音樂科技學院基金會提供）
左孝虎則是在2000年演出電視劇《封神榜》後淡出幕前，長大後先轉幕後當武術指導後成為外景導演，執導過《光陰的故事》、《風水世家》、《甘味人生》、《炮仔聲》、《戲說台灣》系列，也是《黃金歲月》的外景導演。他在2006年結婚，婚後與太太育有一子，雖然退居幕後，但他依舊在自己喜歡的領域上發光。




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