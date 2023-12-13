「好小子」阿國、小胖罕合體！3人近況曝光　他曾坐牢11年

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其中陳崇榮在「好小子」3人中年紀最小，討喜的外型讓人印象深刻，在1990年拍攝完電視劇《家有仙妻》後淡出演藝圈，長大後投身電腦業，從事電腦工程師，還自己開了一家店，直到2013年時在顏正國的邀請下，一起演出微電影《人生》，睽違近20年再度同框，掀起一波回憶殺。
至於顏正國則是因為出名太早，國中時期數度休學，之後甚至染上毒癮，在1996年到1998年犯下毒品、槍砲、竊盜等前科，還在2001年時犯下擄人勒贖案，坐牢11年，於2012年假釋獲准，改頭換面的他，從事書法教學與公益活動，除了與陳崇榮一起演出微電影外，還開始執導演筒，自導自演公益電影《如果》；2018年時執導的幫派電影《角頭2：王者再起》，票房高達1.27億元台幣。
左孝虎則是在2000年演出電視劇《封神榜》後淡出幕前，長大後先轉幕後當武術指導後成為外景導演，執導過《光陰的故事》、《風水世家》、《甘味人生》、《炮仔聲》、《戲說台灣》系列，也是《黃金歲月》的外景導演。他在2006年結婚，婚後與太太育有一子，雖然退居幕後，但他依舊在自己喜歡的領域上發光。
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