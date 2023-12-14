82歲老翁心臟痛！拉太太講慈悲話告別　醫詳解「三尖瓣閉鎖不全」

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82歲的周先生是一位核電廠的前員工，過去身體相當硬朗，但隨著年紀增長，逐漸出現衰老情況，甚至只走幾步路就會開始覺得喘不過氣、需要停下來休息，後來甚至在起床後出現心臟痛、無力的情況，讓他以為自己不久人世，連忙拉著太太講慈悲話告別，嚇得太太立刻把他帶往急診就醫。
後來經過醫師檢查，周先生因為本身有慢性心房顫動，導致長期嚴重「三尖瓣膜閉鎖不全」，並引發右心衰竭，經保守的藥物治療後，病況仍持續惡化，但因為本身共病，無法經由傳統開心手術治療，最終採用了「異位性上下腔靜脈支架瓣膜置放術」，病況才大幅改善、現在甚至恢復到可以打桌球的狀態。
心臟總共有4個瓣膜，包括三尖瓣、肺動脈瓣、二尖瓣（僧帽瓣）及主動脈瓣。台大醫院心血管中心主任高憲立表示，隨著年齡增長，有些民眾會出現瓣膜隨老化、耗損的情況，進而引發「結構性心臟病」，是透過預防醫學無法阻止的，「三尖瓣」又是其中特別棘手的狀況之一。
📍三尖瓣閉鎖不全的原因？
台大醫院心臟內科副教授林茂欣表示，三尖瓣是位於右心房和右心室之間的一個閘門，閉鎖不全的可能原因包括心內膜炎、外傷、慢性心房顫動、肺動脈高壓、心律調節器置放、以及先天性缺損或發育不全等有關，輕度或中度的三尖瓣閉鎖不全大部分沒有症狀或症狀輕微。
虞希禹進一步補充，當患者因為其他疾病而出現心臟衰竭、體積擴大時，三尖瓣環擴大、葉片大小卻沒有改變，此時就沒辦法密合並阻止血液逆流，而慢性肺病患者，因為右心需要更大的力氣把血液打出、久而久之就會讓三尖瓣擴大，產生閉鎖不全問題。
📍三尖瓣閉鎖不全的症狀？
林茂欣表示，輕度或中度的三尖瓣閉鎖不全大部分沒有症狀或症狀輕微，但若患者的病情已經惡化為重度、甚至超重度，林茂欣說，患者會出現呼吸喘、容易疲累、運動功能下降及下肢水腫。
此外，林茂欣提到，如果患者的病況拖延更久、導致病況更嚴重時，可能會導致右心衰竭，也可能因為血液逆流進肝、腎靜脈，因而影響其他器官，造成黃疸、腹水，甚至肝臟及腎臟衰竭等情況。
📍三尖瓣閉鎖不全能治療嗎？
對於三尖瓣閉鎖不全的治療，心臟外科主任暨心血管中心副主任虞希禹表示，輕症患者通常只要通過藥物治療就能改善，如治療肺病、降血壓、利尿劑即可，而中度患者通常也不會需要開刀，如果治療的自然病程風險沒有超過手術風險，就會先通過保守治療處理。
不過，虞希禹提到，如果患者除了有中度三尖瓣閉鎖不全的情況外，有其他二尖瓣、主動脈等疾病需要開刀治療時，通常會一起做手術修補，以預防後續病情惡化，至於重度、超重度患者就一定需要手術治療，而通常會優先考慮傳統開心手術，依據患者病況進行風險評估。
📍三尖瓣相關手術很危險嗎？
虞希禹說明，傳統開心手術的手術時間，依據患者的治療難度，落在3小時到6小時之間不等，且開刀方式通常有正胸開、小傷口側胸開等兩種，患者在手術後會在加護病房觀察1到2天，接著轉普通病房觀察一週，整體恢復期落在10天到14天不等。
針對傳統手術的風險，虞希禹指出，一般來說，三尖瓣開心手術進行3小時，風險在5%以下，但問題在於，患者的病情拖久了，可能有肝病、腎病、肺病等其他共病，也因此會提高手術風險，甚至使部分患者會因此不適合通過傳統開心手術治療，此時就會考慮使用心導管治療。
周先生的主治醫師、台大醫院心臟內科主治醫師江君揚補充，如果出現不適合傳統開心手術的情況，心導管的治療選擇相當多樣，但各自有其局限性存在，需要醫師經過臨床評估後加以判斷，適合其中一位患者的術式、不見得適合另一個個案，患者可以和醫師充分討論後，再決定最適合的療法。