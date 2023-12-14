經典踢踏《火焰之舞》周日竹縣演出　舞者訪竹北高中舞蹈交流

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楊文科表示，看到專業舞者跟竹北高中同學互動，同學們一教就會非常厲害，愛爾蘭踢踏舞是第7次到台灣，但是第1次到新竹，此次巡演也是《火焰之舞》25周年全球巡迴的亞洲最終站，期待12月17日下午2時30分在新竹縣體育館與大家一起欣賞又酷、又炫、又震撼的愛爾蘭踢踏舞，「不看一輩子都會覺得可惜！」
《火焰之舞》團員也分享，《火焰之舞》是由近百人一起帶來的表演，這也是他們與其他踢踏舞最不一樣的地方，而這次演出也加入新的舞蹈橋段，並且是台灣限定的舞蹈橋段，希望觀眾會喜歡他們新的呈現方式，好好享受這次的演出。另外，他們也很高興有機會可以與台灣的學生進行舞蹈交流，並且學生學習得非常快、非常棒，歡迎未來有機會加入舞團。
文化局表示，《火焰之舞》上周末於台北小巨蛋演出4場，本周將從12月15日至17日分別在台中、高雄、新竹依序展開全台演出。《火焰之舞》由傳奇踢踏舞者麥可‧佛萊利（Michael Flatley）親自製作，改良了傳統愛爾蘭踢踏舞，納入開創性的舞劇編制，作曲大師羅南‧哈德無懈可擊的配樂烘托出高潮迭起的不凡氣勢。
《火焰之舞》近年更加入《舞王2:危險遊戲》元素，科技感十足，可謂是一場酷炫又震撼的視覺饗宴！踢踏舞藝術最華麗的結晶—傳奇鉅作《火焰之舞》，探索快腳的極致，鏗鏘俐落的舞技將再度征服全場，讓台灣新舊舞迷陷入經典傳奇的魅力，購票請洽寬宏售票或全台萊爾富、OK便利超商。