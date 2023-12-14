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經典踢踏《火焰之舞》周日竹縣演出　舞者訪竹北高中舞蹈交流

▲史上最大陣容、享譽全球的傳奇踢踏舞劇《火焰之舞》，12月17日將首度於新竹縣體育館演出。（圖／新竹縣政府提供）
▲史上最大陣容、享譽全球的傳奇踢踏舞劇《火焰之舞》，12月17日將首度於新竹縣體育館演出。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

史上最大陣容、享譽全球的傳奇踢踏舞劇《火焰之舞》，12月17日將首度於新竹縣體育館演出。新竹縣文化局今（14）日在竹北高中舉辦宣傳記者會，由《火焰之舞》團隊現場帶來一小段震撼力十足的表演，並與竹北高中舞蹈班學生交流互動，縣長楊文科讚賞舞團及學生的精采表現，並表示「這是一輩子要看一次的愛爾蘭踢踏舞」，歡迎全國鄉親朋友到新竹縣一起欣賞。

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《火焰之舞》11位專業舞者今出席記者會，不僅現場演繹劇中的經典火熱片段，同時教導竹北高中舞蹈班8位學生踢踏舞的經典表演動作。楊文科也與《火焰之舞》互贈伴手禮，感謝他們帶來如此專業的演出。

楊文科表示，看到專業舞者跟竹北高中同學互動，同學們一教就會非常厲害，愛爾蘭踢踏舞是第7次到台灣，但是第1次到新竹，此次巡演也是《火焰之舞》25周年全球巡迴的亞洲最終站，期待12月17日下午2時30分在新竹縣體育館與大家一起欣賞又酷、又炫、又震撼的愛爾蘭踢踏舞，「不看一輩子都會覺得可惜！」

《火焰之舞》團員也分享，《火焰之舞》是由近百人一起帶來的表演，這也是他們與其他踢踏舞最不一樣的地方，而這次演出也加入新的舞蹈橋段，並且是台灣限定的舞蹈橋段，希望觀眾會喜歡他們新的呈現方式，好好享受這次的演出。另外，他們也很高興有機會可以與台灣的學生進行舞蹈交流，並且學生學習得非常快、非常棒，歡迎未來有機會加入舞團。

▲《火焰之舞》今日在竹北高中舉辦宣傳記者會，由《火焰之舞》團隊現場帶來一小段震撼力十足的表演，並與竹北高中舞蹈班學生交流互動。（圖／新竹縣政府提供）
▲《火焰之舞》今日在竹北高中舉辦宣傳記者會，由《火焰之舞》團隊現場帶來一小段震撼力十足的表演，並與竹北高中舞蹈班學生交流互動。（圖／新竹縣政府提供）
文化局表示，《火焰之舞》上周末於台北小巨蛋演出4場，本周將從12月15日至17日分別在台中、高雄、新竹依序展開全台演出。《火焰之舞》由傳奇踢踏舞者麥可‧佛萊利（Michael Flatley）親自製作，改良了傳統愛爾蘭踢踏舞，納入開創性的舞劇編制，作曲大師羅南‧哈德無懈可擊的配樂烘托出高潮迭起的不凡氣勢。

《火焰之舞》近年更加入《舞王2:危險遊戲》元素，科技感十足，可謂是一場酷炫又震撼的視覺饗宴！踢踏舞藝術最華麗的結晶—傳奇鉅作《火焰之舞》，探索快腳的極致，鏗鏘俐落的舞技將再度征服全場，讓台灣新舊舞迷陷入經典傳奇的魅力，購票請洽寬宏售票或全台萊爾富、OK便利超商。

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