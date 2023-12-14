《未來少女》北跨合演前先露營！推團綜拆團　社恐少女原地崩潰

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《未來少女請開門》15日起每週五晚上8點在beanfun!官方Youtube頻道獨家首播，17日起也會在每週日晚上8點於未來少女官方Youtube頻道播出。同時，在beanfun! 的未來少女官方社團與YouTube也會舉辦線上抽周邊活動。
首集預告昨（13日）釋出，隱藏團「幽靈水晶」成為了營區主人，邀請6團少女歡度2天1夜，氣質代表「黑曜精靈」力安、張瑄、采婕一出場就自帶SPOTLIGHT；「日光之橙」則是不改搞怪特質Bonnie忙著做怪表情，Phoebe則忙碌cue團員合影；「緋紅魅影」忙內香蘭更帶超大娃娃可愛登場。
「幽靈水晶」給少女們的第一個考題就是選室友，且規定不可以跟自己的團員同住，消息來得又快又衝擊讓不少天生「社恐」的少女原地崩潰，沒想到更殘忍的還在後頭，原來節目錄製前已經先調查所有少女「最不想跟她當室友」的排名，而排名也將現場公開，「薄荷水晶」粼粼更現場報料：「我把（同團成員）韋喬薺（Vikky）放在最後一個」，引來現場連環爆料，得知C.Holly和Bonnie也都把自己的團員排在最後面，雖引來團員的怒瞪，卻也側面證實了少女們都期待和其他團的少女更加熟悉，讓粉絲十分期待。
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