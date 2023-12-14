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《未來少女》北跨合演前先露營！推團綜拆團　社恐少女原地崩潰

▲《未來少女》5團將登台北跨年，合演前先集體露營，推出團綜一聽拆團，社恐少女原地崩潰。左起：Phoebe、玉歆、Bonnie。（圖／踢帕娛樂）
▲《未來少女》5團將登台北跨年，合演前先集體露營，推出團綜一聽拆團，社恐少女原地崩潰。左起：Phoebe、玉歆、Bonnie。（圖／踢帕娛樂）

記者黃盈容/綜合報導

超夯女團養成節目《未來少女》各團少女人氣居高不下，跨年場北中南都有少女演出；台中有「幻藍小熊」和「日光之橙」、雲林有「紫月光」，「台北最High新年城」跨年演唱會更聚集5團少女合體演出，讓人期待她們的表演。而少女們也拍攝團綜《未來少女請開門》，一開始就拆團，令部分社恐少女原地崩潰。

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▲《未來少女》節目後團綜聚首。
▲《未來少女》節目後錄製團綜聚首，熱鬧非凡。（圖／踢帕娛樂）
不少粉絲敲碗的「少女合體」不用等到跨年，為了讓各團少女展現不同於節目上全心準備比賽的緊張模樣，以及曝光舞台下更加生活化面貌，節目組特別聚集每團少女出發露營區拍攝團綜《未來少女請開門》。未來少女官方Youtube頻道於上月底公布精彩搶先看，每團少女各派3名代表前往營區，不但玩遍驚險刺激的設施、在比賽之外更深刻認識彼此，也打開心房向其他少女表露「感激」。

《未來少女請開門》15日起每週五晚上8點在beanfun!官方Youtube頻道獨家首播，17日起也會在每週日晚上8點於未來少女官方Youtube頻道播出。同時，在beanfun! 的未來少女官方社團與YouTube也會舉辦線上抽周邊活動。

首集預告昨（13日）釋出，隱藏團「幽靈水晶」成為了營區主人，邀請6團少女歡度2天1夜，氣質代表「黑曜精靈」力安、張瑄、采婕一出場就自帶SPOTLIGHT；「日光之橙」則是不改搞怪特質Bonnie忙著做怪表情，Phoebe則忙碌cue團員合影；「緋紅魅影」忙內香蘭更帶超大娃娃可愛登場。

「幽靈水晶」給少女們的第一個考題就是選室友，且規定不可以跟自己的團員同住，消息來得又快又衝擊讓不少天生「社恐」的少女原地崩潰，沒想到更殘忍的還在後頭，原來節目錄製前已經先調查所有少女「最不想跟她當室友」的排名，而排名也將現場公開，「薄荷水晶」粼粼更現場報料：「我把（同團成員）韋喬薺（Vikky）放在最後一個」，引來現場連環爆料，得知C.Holly和Bonnie也都把自己的團員排在最後面，雖引來團員的怒瞪，卻也側面證實了少女們都期待和其他團的少女更加熟悉，讓粉絲十分期待。

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