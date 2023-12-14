睽違8年！大新竹跨年公益演唱會盛大登場　超強卡司飆唱喜迎2024

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高虹安指出，「2024大新竹跨年公益演唱會」以「新星閃耀・竹夢未來」為題，除了超強的卡司陣容外，更看出縣市合作的小巧思，例如台語天后張涵雅是代表竹市，冰冰姐則是代表竹縣，此外，公益演唱會也結合大新竹的客家文化，暖場歌手的阿卡貝拉樂團海鷗K、創作歌手何芸娜皆有表演客家歌曲，更安排今年世客博主題曲演唱人彭佳慧到場與市民朋友同歡，並邀請「客家一哥」小鐘擔任公益演唱會主持人，讓今年大新竹跨年公益演唱會成為全台最閃耀也最獨具特色的新星。
高虹安也提到，2024大新竹跨年晚會真的「跨很大」，不僅是兔年跨龍年，更是全台首度跨縣市攜手合作舉辦跨年晚會；同時卡司年代也跨很大，從最資深的白冰冰到最年輕Saturnday，涵蓋老中青世代的表演陣容，表演曲目部分也橫跨國語、台語、英語，以及最具新竹代表性的客家歌曲表演，絕對讓全台國人能夠一飽耳福。
新竹縣長楊文科表示，2024大新竹跨年晚會是新竹地區鄉親朋友非常關心的盛事，特別感謝高市長與新竹縣市民間公會，大家攜手合作在竹市大湳雅公園舉辦跨年晚會，有非常強的卡司，也有100個攤位以及300秒高空煙火，令大家非常期待，邀請全台鄉親朋友在跨年假期來新竹玩，一起看煙火，熱鬧倒數迎新年。
民間主辦單位兩公會的理事長強調，竹縣公會已經連續4年協助舉辦新竹縣的跨年公益演唱會，今年縣市首度合作，不僅有精彩表演活動，更有超過100攤的美食攤位市集，在跨年倒數時也規劃高空煙火秀，與大新竹民眾共同迎接未來美好的一年。不僅如此，大魯閣及大潤發也給予大力協助，包括配合調整營業時間與借用停車場。
「2024大新竹跨年公益演唱會」活動時間將從12月31日下午6時在竹市大湳雅公園正式開唱，活動預計長達6小時；中視新聞FB粉絲專頁、中視新聞YouTube、新竹市長高虹安FB粉絲專頁、新竹縣長楊文科FB粉絲專頁、新竹縣及新竹市政府FB粉絲專頁，將於當日晚間7時起同步直播，中視綜合台將於當日晚間8時起直播、隔日（1月1日） 00:30至06:00重播，讓無法到場的民眾都能一起感受現場的歡樂氣氛，共同迎接幸福2024年。