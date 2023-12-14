海洋環境保護從你我做起　保護海洋 10 大行動　今天就能做好！

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海洋占地球表面的 3/4，也就等於地球上 99％ 的生物空間；然而，依據全球現況來看，海洋正面臨許多生態破壞問題，像是在海底發現近 90% 的一次性物品塑膠垃圾袋。再加上礙於海洋目前受到嚴重汙染，全球 20％ 的珊瑚礁已被摧毀到無法恢復的狀況，由此推算可能到 2100 年時，將有一半的海洋生物，都已受海洋酸化影響。
為什麼海洋環境保護如此重要呢？
主要是因為全球超過 10 億人口，依賴海中魚類獲取蛋白質等營養，更有超過 30 億人口，靠著海洋、沿海的生物多樣性維持生計；而且海洋為地球提供超過 50% 的氧氣，同時吸收近 30% 人為所產的二氧化碳，實為地球降溫、減緩氣候變遷不可忽視要角，猶如環境生態的工程師。
因此，假如遲遲未正視、實行海洋環境保護，將加劇全球氣候變遷，造成更劇烈的全球暖化結果。
二、SDGs 目標 14 海洋生態保育：保護海洋以確保生物多樣性！
根據 SDGs 海洋生態目標 14 表示：「保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性，並防止海洋環境劣化」。可見其保育海洋生態的目標，首要著眼於海洋污染防治、海洋與海岸永續管理、打擊 IUU 漁撈行為，以及落實聯合國海洋法公約等。並進落實海洋生態保育，以確保生物多樣性、防止海洋環境再劣化。以下是在 SDGs 14 中，為實踐保護海洋的細項目標：
- 減少少海洋污染
- 保護和恢復生態系統
- 減少海洋酸化
- 永續漁業
- 保護沿海和海洋地區
- 終止導致過度捕撈的補貼
- 提高海洋資源永續利用的經濟效益
- 新增海洋健康的科學知識、研究和科技
- 支持小型漁民
- 執行和執行國際海洋法
三、如何做好海洋環境保育？生活中 10 大保護海洋的方法分享
（一）自帶環保餐具，實踐「海洋減塑」！
「免洗餐具」對環境的影響是不容忽視的，特別是海洋環境！因為日常中使用的塑膠製品，除了直接進入垃圾掩埋場外，也可能不慎流入海洋之中。海水溫度及紫外線都比陸地低，塑膠製品幾乎不會分解，可能會使海洋生物誤食，或不幸導致受漂流於海中的塑膠所纏繞致死。這些海洋塑膠微粒，不僅傷害海洋生物，同時可能正透過海中食物鏈，最終入侵人體內！因此，為了減少海洋塑料污染，我們可以實際採取海洋減塑行動！例如：使用可重復使用的環保提袋、容器、吸管和餐具，以取代一次性的塑料包裝。皆有助於保護人類珍貴的海洋環境和生態系統。
（二）避免吃海洋過度捕撈的魚種
根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的最新統計，台灣每年每人平均消費超過 30 公斤的海鮮量，遠遠高於全球平均數字 18.9 公斤。由於國內海鮮消費水平過高，過度捕魚的魚種漸地增加，例如：正面臨極高瀕危風險的大目鮪、黃鰭鮪和長鰭鮪，目前這 3 種鮪魚，也已被世界自然保育聯盟（IUCN）列入紅皮書。避免吃海洋過度捕撈的魚種，將有助於維護海洋生態平衡、保護瀕危魚種，以及確保食物的安全性。
（三）使用海洋友善防曬產品
近年來持續提倡的海洋友善議題，主因市面上超過 3500 款的防曬產品，其中都含有「氧苯酮（Oxybenzone）」等化學物質，而這類的化學物質，即使微量也足以污染海洋環境，使珊瑚白化、停止生長，長期累積更會造成海洋生物細胞突變、擾亂賀爾蒙、破壞 DNA 等問題。因此，從 2020 年起，在夏威夷、帛琉均已立法禁用含有害物質的防曬產品。接著，就讓我們一起守護海洋，從如何挑選海洋友善防曬成分吧！
除物理防曬之外，應優先挑選可生物分解、不含有害物質（如 NO Vitamin A、Oxybenzone、Butylparaben、Octinoxate、4MBC）的防曬用品。同時記得避免使用噴霧式防曬，因為噴霧式粒子過小，易受人體吸收，恐對人體健康，甚或皮膚帶來傷害。總之，使用海洋友善防曬產品，不僅有助於保護海洋環境、珊瑚礁及人體健康，同時促進永續的旅遊環境，以確保未來世代，能繼續共享美麗的沙灘與海洋生態。
（四）身體力行，一起去淨灘！
平時前往海邊進行水上活動時，除做到基本不亂丟垃圾，更記得自備垃圾袋，除避免製造垃圾外，更養成舉手之勞的好習慣，隨時隨手撿起周邊垃圾！
更積極的愛護環境，更可以投身加入淨灘的行列，直接參與當地社群發起的海洋淨灘活動；又或是與家人好友相約，一起去海邊撿垃圾作閒餘休閒，不僅促進感情與留念，更能共同守護珍貴的海洋環境。
（五）多搭乘大眾交通工具 減少碳足跡
你知道海洋碳足跡的重要性嗎？其實海洋吸收大氣中過多的二氧化碳，會導致海水酸性增加，進而改變全球海洋的化學成分，並威脅海洋生態系統的穩定性，甚至使海洋生態系統面臨崩潰。若想在日常貢獻、實踐減少碳足跡的行動，選擇搭乘大眾交通工具，或改騎單車出門，皆助於個人交通的碳排放。此外，也可以為家中、辦公室環境換上節能燈具，或是優先選購碳足跡較少的本地產品，都將能促使海洋環境變得更健康。
（六）改用更天然的方法清潔物品
無論家裡距離海邊多遠，家庭廢水最終都會隨著排污設備流入大海中，排放前雖然都會經過污水處理，然卻無法完全清除所有有害的化學物質。
因此，若改用更環保、天然的方法清洗餐具和廚房，便可減少對海洋的負擔。如使用溫熱水清潔廚房油污，或是改用市售環保清潔劑，也可以選用橙皮、茶籽粉、檸檬酸等天然成分，自製環保清潔劑，取代石化洗劑作清潔。以上方法都可減少使用化學清潔劑，進而減少家庭廢水、有害物質排放入海，降低海洋環境汙染，一同保護海洋生態！
（七）選用毛巾、手帕替代溼紙巾
由於市售溼紙巾多是難分解的不織布材質，一旦流入大海中，便會製造大量的海洋垃圾、破壞海洋環境，同時也會對海洋生態系統構成危害。同時市售濕紙巾常參雜化學添加劑，如香精、防腐劑等物質，不僅有害自然環境，更可能對人體健康造成潛在風險。因此，為保護海洋環境及人體健康，建議選用可重複使用的毛巾、手帕，來替代一次性的溼紙巾，藉以減少海洋垃圾的產生，同時使用上也更安心。
（八）外出旅行自備盥洗用品
當我們外出旅遊時，也可以通過一些簡單的方式來保護海洋環境！像是自備盥洗用品，以減少使用飯店或民宿所提供的一次性備品，或在續住時提出不必日更毛巾和床單的要求，將有助於減少海洋塑膠垃圾的產生，同時也能減少能源和資源的浪費。近年來有愈來愈多的旅宿業者為響應環保，開始停止提供一次性備品，並推行不更換毛巾和床單，通常也會降低住宿費用，以吸引旅客響應環保愛地球的可持續性旅遊方式。此外，為了保護海洋生態，我們在旅途中，也要避免購買以珊瑚、玳瑁、鯊魚等任何瀕危海洋生物所製成的紀念品，沒有購買就沒有殺害，減少非法捕撈和瀕危物種的滅絕風險。
（九）支持海洋保育活動及海洋保護組織
平時可以多加認識海洋知識，積極參與海洋保育活動，用行動保護瀕危的海洋生態系統，更可以參加海洋保護倡議和運動，以在地力量，共同呼籲政府制定更嚴格的環保法規，以確保海洋環境能得到更好的保護。
此外，我們還可以選擇支持海洋保護組織，無論是選擇成為志工，或是捐款支持它們致力於保護海洋生態的工作，都是為海洋保護事業付出一份心力的美好行動。
（十）分享海洋知識、邀請親友加入保護海洋的行列！
可利用社群媒體分享守護環境的圖音內容，運用個人行動力，向身邊親友分享友善海洋的知識，及海洋保育觀念與方法，使身邊更多人意識到海洋議題的重要性，與你一起開始關心和參與保護海洋的行動！
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四、一起看企業如何實踐拯救海洋的行動！
近年來，台灣還吹起了一股淨灘風潮，不只環保團體、志工組織等非營利組織投身淨灘，企業巨頭更紛紛投入淨灘和海灘護理的活動，積極投入守護海洋環境的使命。而企業參與海洋環境保護形式各有不同，像是信義房屋將淨灘活動，則納入內部志工活動的一部分，活動通常不定期、不定點，且經常與環保團體或在地社區單位合作。
有些企業則選擇認養海灘，如宏正自動科技，自 2012 年起認養新北市福隆附近海灘，並每年固定進行淨灘活動。另還有企業不僅參與淨灘，更積極參與護灘工作，如南山人壽與七星生態保育基金會合作，聯手在全台北、中、南的 3 個海灘上，埋設由竹子綑編而成的沙籬，進行固沙的行動。
以上無論是企業或個人行動，將為台灣的海洋環境保護，帶來更積極正面的影響，同時展現關心海洋生態保育議題的態度、共同努力守護海洋環境及生態，進而促進永續發展，更期許能有更多人與企業，都能響應加入海洋環境保護的行列，讓我們的海岸能重現美麗自然的風貌！
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