信義房屋搞觀光2／環灘島復育現場直擊　2年孵育1135隻海龜回大海

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從牲畜隔離地到蜜月勝地
隨著快艇逐漸靠近環灘島，湛藍海水顏色也逐漸變淺，環灘島周圍海水很淺，Tiffany藍海水與白沙、藍天交織出如畫般美景，讓人讚嘆。當地導遊說，環灘島以圓環外型而得名，四周圍繞著一圈細白沙灘，因酷似「戒指」，一度是不少情侶與新婚夫妻的蜜月勝地。
我們從前島主興建既有的碼頭登島，在迎賓樂聲下，穿著沙巴傳統服飾的女孩相迎，前島主既有建築除碼頭、餐廳外，還有13間以馬來西亞13洲命名的高腳木屋，海邊網美標配鞦韆等，見證昔日蜜月勝地歷史。
2年成功孵化2000隻海龜
不過，此行兩大重點，一是了解海龜復育與土壤改造現況。因觸摸海龜可能造成海龜不再迴游到原本的棲息地，及增加海龜感染疾病的風險，在台灣摸海龜最重恐面臨1年以下有期徒刑或併科6萬以上30萬以下罰金。
行前，信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔說明，在馬來西亞同樣不能觸碰與騷擾海龜，違者恐被監禁，因此共有8位員工考取沙巴「野生物物監察員」執照，可合法進行海龜蛋收集、移植及教學解說等。
台大昆蟲系畢業的信義企業集團觀光旅遊事業群環境永續專案經理張又文表示，環灘島工作人員早、晚會透過無人機或步行遶島，發現海龜爬行痕跡時，找到海龜蛋時，在台灣一般只會進行標註，但在環灘島因當地野生動物，甚至是漁民都會挖海龜蛋吃，因此將海龜挖出並埋進安全的孵化場，孵化時間通常是60天。
張又文說，去年收集到717顆海龜蛋，今年至今是1135顆，累計2年已成功孵化近2000隻海龜，不過幼龜在岸上與海裡都有許多天敵，研究顯示海龜存活率僅0.1%，而海龜長到20歲成年後，會透過地球磁場導航的特性，回到孵化地產卵。
環灘島60公頃造林大計
環灘島另個難題是土壤營養太差。信義與沙巴大學合作進行土壤改造任務，主理的沙巴大學森林博士Loke指出，環灘島每天可收集2、300公斤的漂流木，加上當地椰子殼與廚餘，以及從沙巴運來的羊糞，將其全部打碎，加入堆肥菌後，放進要價20多萬馬幣（約新台幣140萬元）的堆肥製造機製成培養土，再以培養土9、白沙1的比例混合用來造林。
Loke表示，環灘島中央60公頃造林計畫，從土壤改造到種植，預計將費時18個月，樹種以水果樹、硬木與快長木為主，計畫要種樹3萬8500棵，並朝最高6萬棵目標邁進，而造林完成後1年估可固碳1600噸。
環灘島除了森林「綠碳」外，還有海洋「藍碳」及土壤的「黃碳」。周君澔說，環灘島碳權規劃以綠碳為主，綜合考量基礎建設綠電面積，初步以折抵酒店營運產生的碳排為主，暫無出售考量。
在島上1個多小時的參訪行程，我們足跡主要集中在海龜孵化場、土壤改良場及前島主既有開發區，地面鋪滿白沙，不時可見大塊珊瑚石，及暗藏的許多螃蟹洞。遺憾的是因時間緊迫，沒有迎風踏浪的時間，也沒有一飽絕美落日的眼福。
登船揮別環灘島前，船長特定載我們繞至眺望未來新碼頭及酒店預定地，途中有2、3艘船正在環灘島附近海域進行浮潛活動，但目前環灘島目前不開放遊客登島。然而，正在「養傷」的環灘島，景色就已讓人念念不忘，難以想像她「痊癒」後會是如何懾人心魄的美貌？不過，這答案只能10年後再揭曉了。
不過，海上航行有一定風險，來回船程中，導遊不斷耳提面命提醒大家要穿救生衣，也確保沒有「超載」問題。直到返回台灣撰稿時，才發現當地曾發生一起船難，事發在2017年農曆春節大年初一，一艘載著28名中國遊客與3名馬來籍船員的快艇，從亞庇出發前往環灘島途中，疑因超載而翻覆沉沒，沈船31小時候，22人獲救生還、4名陸客罹難，目前仍有1船員與4名遊客失蹤。
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