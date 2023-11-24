信義房屋搞觀光4／二代雙帥亮相！可惜都已婚　還有神秘老3未公開

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長子13歲出國留學 29歲返台從基層做起
周耕宇13歲出國留學，為英國劍橋大學物理系與資訊科學學士、卡內基美隆大學娛樂科技所碩士，2008年畢業後與同學於美國矽谷創業作手機遊戲，2011年、29歲海歸加入信義房屋第一線房仲員，也在人資部歷練，2018年成立信義房屋數據應用發展部，推動數位轉型。
13年來，周耕宇經歷信義房屋數據應用發展部協理、信義房屋仲介業務部協理，並為信義房屋副董事長與數位轉型基地轉型長，歷練完整。他表示， 2030年信義房屋淨零排放、馬來西亞零碳島、觀光旅遊事業等都是未來主要目標。
次子同為資工背景 觀光旅遊事業「1號員工」
而在信義觀光旅遊及永續發展版圖中，周俊吉次子周君澔扮演關鍵角色。周君澔在倫敦帝國理工學院取得資訊系統工程學士與碩士學位後，又於牛津大學獲得軟體工程碩士文憑；2018年、27歲時返台加入信義開發，先後在新北市板橋、中國無錫等信義集團的開發案場，從零開始學習建築資訊模型（BIM）、工程發包與監工等。
當信義房屋成立觀光旅遊事業、決定往馬來西亞拓展版圖，周君澔帶著建設營造業所學，成為「1號員工」，展開沙巴亞庇洲際度假酒店推動及環灘島生態復育等工作。
周耕宇與周君澔兩兄弟在信義投資的「沙巴亞庇洲際酒店」動土典禮上同台亮相，兩人都穿白襯衫、沒繫領帶，搭配全套黑色合身單扣西裝，也都戴著相似的眼鏡，一時間令人難以分辨誰是哥哥誰是弟弟，不過，細看可發現弟弟周君澔長期駐點在陽光充足的沙巴，膚色略深哥哥周耕宇一個色階。
信義二代正式接棒，長子與次子分工明確。周君澔表示，他和哥哥「一直默契都相當好」，強調說：「我們信義不管是我、Ken（哥哥）或是周先生（爸爸）、所有的同仁，我們本身信義的文化和經營理念是非常強烈的，不管是正向思考、以人為本，這些理念都是一致的，因為這樣子我們在合作上、在不同的崗位上都可以有共同的方向」，持續朝目標邁進。
據悉，周耕宇兄弟2人皆已婚。周君澔右手無名指戴著婚戒，被問及婚姻狀態時，他也大方證實自己已是人夫，還吐露「太太主要也是待在這裡（沙巴）『算是陪我』」十分甜蜜。目前信義周家「黃金單身漢」只剩超神祕的老三。
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