信義房屋搞觀光3／台商湧馬來西亞蓋酒店　馬六甲高級公寓344萬起

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洲際酒店集團東南亞及韓國常務董事Rajit Sukumaran表示，該品牌已有超過75年歷史，在全球60個國家有超過200間，目標將「沙巴亞庇洲際酒店」打造成亞庇必訪的旅遊勝地。
台灣也有InterContinental奢華洲際酒店
據悉，台灣本島也有「InterContinental」奢華等級的IHG洲際酒店，即為高雄洲際酒店，2021年11月底開幕，以創新的智慧型奢華酒店為定位，打造出253間ArtDeco藝術裝飾風格客房，最低房價約6800元起。
而IHG奢華精品系列品牌，在台灣還有今年2月初開幕的Hotel Indigo阿里山英迪格酒店，228連假因4人房住兩晚的費用近7萬元，引發各界關注，據悉平日最低房價1晚1.3萬元起。
台建商湧馬來西亞蓋飯店、高級住宅
此外，大陸建設也與富廣開發共同投資，在吉隆坡星光區打造4星級飯店「 Capri by Fraser Bukit Bintang」，已在2021年落成開幕。同時，大陸建設與富廣開發也在吉隆坡推住宅案「The Lantern Bangsar」，預計2026年完工，總銷約合新台幣12.8億元，每戶售價約馬幣80萬至160萬元（約新台幣539萬至1079萬元）。
而亞昕（5213）也與萬豪集團喜來登酒店合作，在馬六甲推出3萬坪基地開發案「亞昕喜來城」，主打綜合型海灣度假城，規劃酒店式公寓、5星級喜來登酒店，預計2024年Q1完工，酒店式公寓規劃為14.47至24.坪、1到2房房型，99年產權，售價馬幣51萬至123萬元（約新台幣344萬至830萬元）。
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