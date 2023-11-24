信義房屋搞觀光1／二代雙帥亮相　揭投資馬來西亞3理由：沙巴勝出

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3關鍵理由選沙巴發展觀光事業
在台深耕42年的信義房屋，為何選在距離台灣2200公里遠外的東馬沙巴州發展觀光事業？周耕宇說明與沙巴的緣分來自馬來西亞前駐台大使楊德勝的介紹。信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔進一步說明，選定沙巴作為信義跨足觀光旅遊第一站有以下關鍵理由：
1. 豐富自然景觀
周君澔指出，沙巴自然資源非常豐富。標高4095.2公尺的沙巴神山（原名京那巴魯山MT. KINABALU）是東南亞第一高峰，長鼻猴、螢火蟲、大紅花與溼地等生態景觀多元，是許多遊客從事大自然活動及生態旅遊的熱門地點。
2. 人口密度、土地成本低
據統計，沙巴人口數約354萬人、土地面積為7萬3631平方公里。周君澔說明，沙巴人口是台灣的1/7，但土地面積卻有台灣的2倍大，「1/14的人口密度」，土地取得成本也低，加上豐富的自然資源，正是絕佳的旅遊潛力點。此外，沙巴2015到2018觀光旅客數都是年成長7%，他認為「連20到30年歷史的酒店都可以客滿，高端酒店一定有機會」。
3. 位東南亞中心
周君澔指出，沙巴離日本、上海、台灣、吉隆坡、新加坡與泰國，甚至有直飛到韓國，位處東南亞相對中心的位置，台灣飛過來3個半小時就到了，「這也是沙巴旅遊業開發的優勢」。
永續趨勢！旅遊低密度區 差異即商機
周君澔直言，旅遊業更能帶給客戶永續的體驗，且酒店1年客數可破5萬人次，旅遊業每天所經手的遊客數，是遠超過房地產交易的客戶數，也是藉由旅遊業的方式去介紹永續給更多人認識。此外，他也認為，沙巴條件不亞於印尼峇里島，是峇里島已經被蓋得密度非常高，「但這邊卻沒有看到很多新的好的產品（酒店）」，認為相當可惜。
至於為何不選台灣、日本或中國？周君澔回應，台灣、日本與中國觀光發展已相當成熟，相對旅遊業密度也高，「進場優勢不如既有產品（品牌）」，加上沙巴土地成本相對低，也都是信義選擇的關鍵，且正因是國際間相對陌生的市場，信義來此投資蓋酒店，「我們就可以做出別人沒有的產品，這才是差異化」。
環灘島酒店房間數不超過200間
信義在沙巴兩觀光投資項目都主打永續旅遊，更要將400公頃、約是1.4倍龜山島大的環灘島打造成「零碳島」。周君澔坦言，觀光與環境永續間的平衡有一定難度，因此得從環灘島初期規劃就納入通盤考量，找瑞士國際酒店顧問「國富浩華國際」（Crowe Horwath）進行市場及可行性調查，規劃最多2間酒店、房間數不超過200間的極低密度開發。
周君澔說明，馬爾地夫1間酒店有60間房間，但島嶼面積只有3到5英畝，而環灘島面積為1000多英畝，開發密度約是馬爾地夫的1/200，除開發密度低之外，也做100%綠能發電、大面積造林產「綠碳」，更有大面積海洋可做「藍碳」，都是環灘島永續旅遊的優勢。他說：「把該做的事情做好，自然酒店和環境都有辦法做到共存。」
32歲已婚的周君澔駐點沙巴已2年，妻子也愛相隨，他說：「太太主要也是待在這裡（沙巴）『算是陪我』」。周君澔也透露，信義首家5星酒店「沙巴亞庇洲際酒店」，預計2027年開幕，而對信義觀光事業來說，「2027才剛開始，因為後面還有環灘島，還有兩間，這大概是個10年的計畫」。
至於信義集團觀光產業的下一步有機會投資台灣嗎？周耕宇回應表示，目前觀光事業以沙巴為主，「投資項目算蠻大的」。他也坦言，在2030年前沒有其他新的旅遊投資。
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